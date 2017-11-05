«Революция 5.11.17» в России

«Революция 5.11.17» в России2
- 5.11.2017, 21:21
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Что это такое и что вообще происходит?
В России проходят массовые задержания активистов, в Санкт-Петербурге заявляют о введении контртеррористической операции. В Москве основные задержания происходят на Манежной площади, ранее известной несколькими масштабными протестными акциями, пишет 112.ua.
Разбираемся, в чем суть сегодняшних протестов и почему некоторыми сегодняшняя акция называется "революцией".
Главное действующее лицо
Российский политик Вячеслав Мальцев. В 2001 году участвовал в создании саратовского отделения "Единой России", но в итоге разочаровался в партии и вышел из нее, в дальнейшем написав "Манифест борьбы с партией "Единая Россия".
В 2012 году Мальцев создал на YouTube канал "Артподготовка", на котором начал вести регулярный видеоблог. Как пишет "Медуза", политик критиковал Владимира Путина и власть, называя ее диктатурой и фашистским режимом.
Начиная с 2013 года, в каждом выпуске блога Мальцев заявлял, что революция в России случится 5 ноября 2017 года.
В июле 2017 года Мальцев покинул Россию из-за угрозы задержания. Против него возбудили дело по статье о призывах к экстремизму.
В октябре Мальцев был заочно арестован, позже объявлен в международный розыск.
Что такое движение "Артподготовка"?
Сторонники идеи того, что революция в России случится 5 ноября 2017 года. Лозунг – "Не ждем, а готовимся".
"Артподготовка" призывает к отстранению от власти Владимира Путина и "его шайки", подписанию мирного договора с Украиной, отмене всех налогов и долгов по кредитам, а также поддерживает создание трибунала для "лиц, причастных к антиконституционному захвату власти в России".
Заявленная цель "Артподготовки" – "установление прямого народовластия".
26 октября Красноярский краевой суд признал "Артподготовку" экстремистской организацией и запретил ее деятельность на территории РФ.
Что делают сторонники Мальцева?
Сегодня, 5 ноября, сторонники политика в разных городах России вышли (или планируют выйти) с целью отставки Путина. Замысел в том, чтобы не расходиться, пока Путин не подаст в отставку.
Отдельно подчеркивается (по крайней мере в планах), что активисты должны "жестко противостоять попыткам задержаний". Сам Мальцев называет акцию "всенародным референдумом", который в итоге должен стать началом "Народной революции".
И как проходит революция?
Пока, что ожидаемо, безуспешно. В преддверии акции по регионам, согласно заявлению Мальцева, прошли массовые обыски и задержания его сторонников.
По последним данным "ОВД-Инфо", в семи городах России (Москва, Петербург, Краснодар, Красноярск, Пермь, Саратов и Ростов-на-Дону) задержаны более 400 человек.
Только что задержали вот этого мужика, перед этим долго изучали, что в сумках pic.twitter.com/YOYw3tWbcF— Andrey Ezhov (@andrey_ezhov) 5 ноября 2017 г.
Ментов много. Объявили о контр-террористической операции, всех обыскивают. pic.twitter.com/cneEnFjx59— Арсений Веснин (@ars_ves) 5 ноября 2017 г.
Ещё одного революционера задержали. Прижали лицом к стене. Чисто за внешний вид. pic.twitter.com/4PhjnBEmMF— Арсений Веснин (@ars_ves) 5 ноября 2017 г.
На Манежной идут точечные задержания: людей берут и молча ведут в полицейские автобусы pic.twitter.com/FpKRCHDEjq— Andrey Ezhov (@andrey_ezhov) 5 ноября 2017 г.
О, на Манежку привезли немного «космонавтов» pic.twitter.com/uwlSaMZHd6— Andrey Ezhov (@andrey_ezhov) 5 ноября 2017 г.
!!! Нашли революционера. Обыскивают. Нашли пиротехнику, противогаз, маску... pic.twitter.com/tSqMiAyNx5— Арсений Веснин (@ars_ves) 5 ноября 2017 г.