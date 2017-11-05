«Революция 5.11.17» в России 2 5.11.2017, 21:21

6,988

Что это такое и что вообще происходит?

В России проходят массовые задержания активистов, в Санкт-Петербурге заявляют о введении контртеррористической операции. В Москве основные задержания происходят на Манежной площади, ранее известной несколькими масштабными протестными акциями, пишет 112.ua.

Разбираемся, в чем суть сегодняшних протестов и почему некоторыми сегодняшняя акция называется "революцией".

Главное действующее лицо

Российский политик Вячеслав Мальцев. В 2001 году участвовал в создании саратовского отделения "Единой России", но в итоге разочаровался в партии и вышел из нее, в дальнейшем написав "Манифест борьбы с партией "Единая Россия".

Вячеслав Мальцев

В 2012 году Мальцев создал на YouTube канал "Артподготовка", на котором начал вести регулярный видеоблог. Как пишет "Медуза", политик критиковал Владимира Путина и власть, называя ее диктатурой и фашистским режимом.

Начиная с 2013 года, в каждом выпуске блога Мальцев заявлял, что революция в России случится 5 ноября 2017 года.

В июле 2017 года Мальцев покинул Россию из-за угрозы задержания. Против него возбудили дело по статье о призывах к экстремизму.

В октябре Мальцев был заочно арестован, позже объявлен в международный розыск.

Что такое движение "Артподготовка"?

Сторонники идеи того, что революция в России случится 5 ноября 2017 года. Лозунг – "Не ждем, а готовимся".

"Артподготовка" призывает к отстранению от власти Владимира Путина и "его шайки", подписанию мирного договора с Украиной, отмене всех налогов и долгов по кредитам, а также поддерживает создание трибунала для "лиц, причастных к антиконституционному захвату власти в России".

Заявленная цель "Артподготовки" – "установление прямого народовластия".

26 октября Красноярский краевой суд признал "Артподготовку" экстремистской организацией и запретил ее деятельность на территории РФ.

Что делают сторонники Мальцева?

Сегодня, 5 ноября, сторонники политика в разных городах России вышли (или планируют выйти) с целью отставки Путина. Замысел в том, чтобы не расходиться, пока Путин не подаст в отставку.

Отдельно подчеркивается (по крайней мере в планах), что активисты должны "жестко противостоять попыткам задержаний". Сам Мальцев называет акцию "всенародным референдумом", который в итоге должен стать началом "Народной революции".

И как проходит революция?

Пока, что ожидаемо, безуспешно. В преддверии акции по регионам, согласно заявлению Мальцева, прошли массовые обыски и задержания его сторонников.

По последним данным "ОВД-Инфо", в семи городах России (Москва, Петербург, Краснодар, Красноярск, Пермь, Саратов и Ростов-на-Дону) задержаны более 400 человек.