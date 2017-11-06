Ветеран ВВС США открыл стрельбу в церкви 15 6.11.2017, 7:43

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Фото: forums.gunbroker.com

27 человек было убито, около 30 – ранено.

В баптистской церкви города Сазерленд-Спрингс (США, штат Техас) мужчина в полной военной экипировке расстрелял находящихся там граждан. Об этом со ссылкой на местного шерифа сообщает Associated Press.

Жертвами стрельбы стали, по данным СМИ, 27 человек, еще около трех десятков госпитализировано. После расстрела прихожан мужчину застрелили полицейские.

Точное количество жертв пока неизвестно. Раненых с помощью вертолетов отправили в больницы.

Стрелком, убившим по меньшей мере 27 человек в баптистской церкви города Сазерленд-Спрингс (пригород Сан-Антонио, штат Техас, США), оказался 26-летний ветеран военно-воздушных сил (ВВС) США Девин Патрик Келли. Об этом сообщает The Daily Beast.

Согласно публичным данным, 26-летний Келли был жителем Нью-Браунфелса, пригорода Сан-Антонио. Он был женат, Сазерленд-Спрингс указан в качестве почтового адреса его тещи.

Принадлежащая Келли учетная запись LinkedIn описывает его как военнослужащего ВВС США с момента окончания средней школы в 2009 году до 2013 года, после чего он преподавал в летней библейской школе.

Издание пишет, что за неделю до стрельбы в церкви ветеран ВВС опубликовал в соцсетях фотографию штурмовой винтовки, сопроводив снимок надписью "Она злая сука".