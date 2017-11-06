Белорусским ученым разрешат ошибаться 3 6.11.2017, 17:33

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Правда, не всегда, а в строго определенных обстоятельствах.

Белорусским ученым разрешат ошибаться, правда, не всегда, а в строго определенных обстоятельствах. Такие изменения в постановления Совмина №961 готовит Государственный комитет по науке и технике, пишет «Белорусы и рынок».

Сегодня ученые, получая деньги на разработки из госбюджета, обязаны гарантировать их результативность, а также внедрение на производстве. В случае если им не удалось достичь успеха, либо разработка не была внедрена, придется возвращать средства из собственного кармана.

Как заявил в эфире белорусского телевидение председатель ГКНТ Александр Шумилин, «в документе будут прописаны объективные обстоятельства, из-за которых ученые могут не достигнуть желаемого результата».