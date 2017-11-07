Для белорусов будут делать еще одно авто с китайской «начинкой» 18 7.11.2017, 16:03

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JAC Motors

Выпуском микроавтобусов из китайских комплектующих займется «Брестмаш».

В первой половине 2018 года из ворот ОАО «Брестмаш» должны выехать первые микроавтобусы, собранные на брестском заводе. Проект реализуется в рамках договоренностей между холдингом «Белавтомаз» («Брестмаш» входит в холдинг) и китайской государственной корпорацией JAC Motors, пишет «Вечерний Брест».

Первые контакты с компанией JAC Motors начались в мае 2016 года на специализированной выставке «AUTO CHINA 2016». В рамках выставки были продемонстрированы модели автомобилей JAC Sunray, подходивших под требуемую белорусской стороной спецификацию и имевших одноплатформенный грузовик и микроавтобус. После окончательного утверждения Sunray («Солнечный луч») как основной модели проекта и предварительных встреч на различных уровнях были начаты работы по согласованию технических спецификаций, цен и других принципиальных вопросов.

В качестве площадки для сборки микроавтобусов и грузовых фургонов было выбрано ОАО «Брестмаш». В декабре минувшего года китайская делегация, в состав которой входили представители корпорации JAC, посетила Брестскую область. В ходе делового визита представители китайской стороны побывали в ОАО «Брестмаш», где ознакомились с производственными площадями, на которых может быть организована сборка.

Судя по всему, увиденное в Бресте полностью удовлетворило китайских бизнесменов. 11−15 сентября этого года официальная делегация Брестской области во главе с председателем облисполкома Анатолием Лисом посетила с визитом провинцию Аньхой. Помимо иных документов был заключен и меморандум между ОАО «МАЗ» — управляющая компания холдинга «Белавтомаз» и JAC Motors. С белорусской стороны документ подписал представитель холдинга, в то время и.о. директора ОАО «Брестмаш» Артем Штурхалев. Недавно он утвержден в должности директора.

На днях Артем Штурхалев рассказал о некоторых аспектах выгодной во всех отношениях договоренности с китайской стороной.

Общая схема сотрудничества выглядит так: партнеры из Поднебесной поставляют комплектующие, в Бресте производятся сборка и тестирование автомобилей, далее под «мазовским» брендом продукцию реализуют в Беларуси и в странах Евразийского экономического союза.

Для реализации проекта выбраны два варианта Sunray: пассажирский и малотоннажный грузовой микроавтобусы. В августе 2017 года в холдинг поступили три образца автомобилей для проведения испытаний и сертификаций. По словам Артема Штурхалева, вся необходимая документация (в том числе и сертификация для реализации продукции в странах ЕАЭС) должна быть завершена к концу этого года. Для сборки автомобилей подготовлены необходимые производственные площади, к которым подведены все коммуникации. Часть необходимого оборудования поставит ОАО «МАЗ», на нем же пройдут подготовку специалисты и рабочие брестского предприятия. Автомобили брестской сборки должны сойти с конвейера в первом полугодии 2018 года.

Реализация проекта ОАО «Брестмаш», как ожидается, сможет стать толчком в развитии завода, тем более что на протяжении текущего года наблюдается положительная динамика экономических показателей ОАО «Брестмаш».

Напомним, что ранее власти намечали на 14 сентября выпуск первой партии белорусско-китайского автомобиля «БелДжи». Однако с конвейера завода под Борисовом в указанную дату автомобили не сошли.