Сельчане на родине Машерова взбунтовались 21 9.11.2017, 8:33

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Доведенные до отчаяния люди позвали независимых журналистов.

Обычная деревня с необыкновенной историей. В течение семи лет пешком или на велосипеде школу в Мошканах посещал Петр Машеров. Глава Советской Беларуси, который строил «светлое будущее», теперь свысока и без улыбки всматривается в жизнь односельчан, говорится в репортаже «Белсата».

«Петр Миронович Машеров, наверное, в гробу перевернулся, если бы посмотрел сейчас до чего местные чиновники довели жизнь его земляков. Здесь куда ни посмотри, нарушаются права людей. В таких условиях в 21-ом веке в центре Европы жить просто стыдно», – возмущается правозащитник Павел Левинов.

Снаружи дома разваливаются, а изнутри – гниют

Журналистов жители повели не по месту боевой славы, а по местам коммунального позора.

Ужасно – снаружи здания, но еще хуже – в квартирах. Даже камеры не в состоянии показать реальную ситуацию, так как из-за повышенной влаги – запотевают.

В таких условиях не держатся ни краска, ни обои, перестал работать телевизор и часы. По словам жителей, сгнило почти все, что было в квартирах.

Невыносимые условия для людей

Зато идеальные для грибка и плесени, которые забирают здоровье, как у Людмилы Дудкиной и двоих ее детей, ставших инвалидами.

Причину такого положения вещей жители называют не одну: это и ошибки строительства, и отсутствие давно необходимого ремонта. То же, что ремонтировали, делали, словно глаза закрыв, часто используя бракованные материалы.

Снег не счищали, поэтому и провалилась крыша

Так же и в других случаях: технического обслуживания нет, из-за этого мы все вынуждены делать сами и при этом оплачивать все 100% ЖКХ », – говорит местная жительница Галина Шитько.

Жители домов обращались во все возможные инстанции: районные, областные и даже Министерство ЖКХ. Из наивысшей инстанции направляют в местные органы, где ответ один: средств на ремонт нет.

Доведенные до отчаяния люди позвали телевидение

«Здесь рэкет на государственном уровне. Людей вынуждают платить дань, не за услуги, а именно дань, так как услуги не оказывают. Они из года в год получают отписки: денег нет – мы вам сделаем в следующем году», – поясняет правозащитник Павел Левинов.

Если не поможет резонанс дела, то останется последняя инстанция: суд.