Сельчане на родине Машерова взбунтовались

Сельчане на родине Машерова взбунтовались21
- 9.11.2017, 8:33
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Доведенные до отчаяния люди позвали независимых журналистов.
Обычная деревня с необыкновенной историей. В течение семи лет пешком или на велосипеде школу в Мошканах посещал Петр Машеров. Глава Советской Беларуси, который строил «светлое будущее», теперь свысока и без улыбки всматривается в жизнь односельчан, говорится в репортаже «Белсата».
«Петр Миронович Машеров, наверное, в гробу перевернулся, если бы посмотрел сейчас до чего местные чиновники довели жизнь его земляков. Здесь куда ни посмотри, нарушаются права людей. В таких условиях в 21-ом веке в центре Европы жить просто стыдно», – возмущается правозащитник Павел Левинов.
Снаружи дома разваливаются, а изнутри – гниют
Журналистов жители повели не по месту боевой славы, а по местам коммунального позора.
Ужасно – снаружи здания, но еще хуже – в квартирах. Даже камеры не в состоянии показать реальную ситуацию, так как из-за повышенной влаги – запотевают.
В таких условиях не держатся ни краска, ни обои, перестал работать телевизор и часы. По словам жителей, сгнило почти все, что было в квартирах.
Невыносимые условия для людей
Зато идеальные для грибка и плесени, которые забирают здоровье, как у Людмилы Дудкиной и двоих ее детей, ставших инвалидами.
Причину такого положения вещей жители называют не одну: это и ошибки строительства, и отсутствие давно необходимого ремонта. То же, что ремонтировали, делали, словно глаза закрыв, часто используя бракованные материалы.
Снег не счищали, поэтому и провалилась крыша
Так же и в других случаях: технического обслуживания нет, из-за этого мы все вынуждены делать сами и при этом оплачивать все 100% ЖКХ », – говорит местная жительница Галина Шитько.
Жители домов обращались во все возможные инстанции: районные, областные и даже Министерство ЖКХ. Из наивысшей инстанции направляют в местные органы, где ответ один: средств на ремонт нет.
Доведенные до отчаяния люди позвали телевидение
«Здесь рэкет на государственном уровне. Людей вынуждают платить дань, не за услуги, а именно дань, так как услуги не оказывают. Они из года в год получают отписки: денег нет – мы вам сделаем в следующем году», – поясняет правозащитник Павел Левинов.
Если не поможет резонанс дела, то останется последняя инстанция: суд.