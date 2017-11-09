Автобус с офицерами попал в ДТП под Свислочью 6 9.11.2017, 11:52

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10 человек госпитализированы.

Сегодня около 8.00 в Свислочском районе произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автобуса одной из воинских частей Брестского гарнизона ЗОК, пишет grodnonews.by.

Как рассказал заместитель командующего войсками Западного оперативного командования полковник Анатолий Булавко, в автобусе находился 21 человек. Офицеры из Бреста направлялись на плановые мероприятия в Гродно. На трассе Брест — Гродно возле Свислочи водитель не справился с управлением, в результате чего автобус съехал в кювет, есть пострадавшие. Автобусом управлял водитель с тридцатилетним стажем из числа гражданского персонала.

Все, кто находился в автобусе в момент ДТП, доставлены в Свислочскую районную больницу. Как сообщил главный врач Илья Турко, после врачебного осмотра десять человек госпитализированы.

- Никто из пострадавших на момент поступления в реанимационных мероприятиях не нуждался. У четверых выявлены переломы различной локализации, но серьезной угрозы здоровью нет. В больнице есть все необходимое, чтобы оказать нужную помощь, - отметил Илья Турко. - Из Гродно к нам приехала бригада врачей в составе специалистов высокой квалификации. Они проведут более углубленный осмотр пациентов.

По факту ДТП проводится проверка. Обстоятельства выясняются должностными лицами военного ведомства и соответствующих государственных органов.