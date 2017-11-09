Петрас Ауштрявичюс: Тесты БелАЭС не соответствуют действительности 1 9.11.2017, 16:38

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Пятрас Ауштрявичюс

Фото: DELFI

Евродепутат от Литвы подверг критике строительство АЭС в Островце.

Литовский депутат Европарламента Петрас Ауштрявичюс подверг критике результаты стресс-тестов на БелАЭС:

«Из Минска сообщают, что испытания на безопасность на БелАЭС прошли успешно и в соответствии со стандартами. Это бюрократия. В реальности это не так», - пишет евродепутат от Литвы в своем «Твиттере».

#Minsk reports that #Belarusian (Ostravec) nuclear power plant passed safety tests in compliance with the standards. Bureaucratic news, reality is different — Petras Austrevicius (@petras_petras) 8 ноября 2017 г.

Напомним, Литва не раз заявляла о своей принципиальной позиции в вопросе строительства БелАЭС.