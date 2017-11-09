Петрас Ауштрявичюс: Тесты БелАЭС не соответствуют действительности

Петрас Ауштрявичюс: Тесты БелАЭС не соответствуют действительности1
- 9.11.2017, 16:38
- 1,312
Евродепутат от Литвы подверг критике строительство АЭС в Островце.
Литовский депутат Европарламента Петрас Ауштрявичюс подверг критике результаты стресс-тестов на БелАЭС:
«Из Минска сообщают, что испытания на безопасность на БелАЭС прошли успешно и в соответствии со стандартами. Это бюрократия. В реальности это не так», - пишет евродепутат от Литвы в своем «Твиттере».
#Minsk reports that #Belarusian (Ostravec) nuclear power plant passed safety tests in compliance with the standards. Bureaucratic news, reality is different— Petras Austrevicius (@petras_petras) 8 ноября 2017 г.
Напомним, Литва не раз заявляла о своей принципиальной позиции в вопросе строительства БелАЭС.