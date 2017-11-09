закрыть
9 ноября 2017, четверг, 17:44
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

Петрас Ауштрявичюс: Тесты БелАЭС не соответствуют действительности

1
  • 9.11.2017, 16:38
  • 1,312
Пятрас Ауштрявичюс
Фото: DELFI

Евродепутат от Литвы подверг критике строительство АЭС в Островце.

Литовский депутат Европарламента Петрас Ауштрявичюс подверг критике результаты стресс-тестов на БелАЭС:

«Из Минска сообщают, что испытания на безопасность на БелАЭС прошли успешно и в соответствии со стандартами. Это бюрократия. В реальности это не так», - пишет евродепутат от Литвы в своем «Твиттере».

Напомним, Литва не раз заявляла о своей принципиальной позиции в вопросе строительства БелАЭС.




Интервью

Павел Жук: Надо было защищать свободу слова в общем и «Свабоду» в частности
Павел Жук: Надо было защищать свободу слова в общем и «Свабоду» в частности
Стратегия Мацкевича: Десоветизация, белорусизация, европеизация
Стратегия Мацкевича: Десоветизация, белорусизация, европеизация
Наталья Радина: Все может измениться в любую минуту
Наталья Радина: Все может измениться в любую минуту
Юрий Хащеватский: Выйти из «дроздовской» ловушки
Юрий Хащеватский: Выйти из «дроздовской» ловушки