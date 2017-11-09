В Чехии белорус выиграл в покер больше €1,5 миллиона 3 9.11.2017, 20:23

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Никита Бодяковский занял третье место в турнире Мировой серии покера в Европе.

На днях в чешском городе Розвадов состоялся турнир в рамках WSOPE, где белорус Никита Бодяковский занял третье место и выиграл рекордные для игрока из Беларуси – 1,52 миллиона евро, передает myfin.by.

Главный турнир длился трое суток, с 3 по 5 ноября, в финале вместе с Бодяковским оказались два оппонента из Германии: Андреас Эйлер и Доминик Ницше. Белорусский игрок в покер пошел «ва-банк» и проиграл. Но так как он покинул стол третьим, получил 1 521 312 призовых евро.

Несмотря на третье место, сумма, выигранная Бодяковским в покер является самым крупным разовым выигрышем, который когда-либо получали белорусы на «живых» турнирах.

А вообще, за всю карьеру в «живом покере» выигрыш Никиты Бодяковского превысил сумму в 5,49 миллиона долларов. Это в два раза больше, чем у Игоря Сойки, ближайшего его преследователя, счет которого составляет 2,71 миллиона долларов.