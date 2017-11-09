Видеофакт: В Ижевске рухнул многоэтажный дом 2 9.11.2017, 21:14

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Здание сложилось, как карточный домик

Момент взрыва в жилом доме в Ижевске и обрушение его части были зафиксированы видеорегистратором, установленным на автомобиле. Видео было опубликовано на YouTube, передает РБК.

На кадрах видно, как примерно на уровне четвертого или пятого этажа в доме появилась вспышка. Сразу после нее началось обрушение перекрытий с девятого по первый этаж.

О вспышке и громком хлопке рассказывали также очевидцы происшествия, опрошенные РБК. На месте ощущался также запах газа.

Обрушение произошло в жилом доме на перекрестке улиц Удмуртская и 10 Лет Октября. По словам источника РБК в МЧС, причиной обрушения мог стать взрыв бытового газа. В результате взрыва полностью разрушены восемь квартир, погибли три человека, сообщила замминистра здравоохранения Удмуртии Людмила Гузнищева.

Позднее источник РБК в медицинских кругах рассказал, что один из погибших при обрушении — ребенок.

МЧС РФ продолжает работы по разбору завалов, под которыми остаются как минимум три человека. Еще двое были извлечены из-под обломков живыми и сейчас находятся в больнице.

Источник РБК в МЧС РФ также сообщал, что основной версией обрушения является взрыв бытового газа. По словам собеседника РБК, из Красноярска в Ижевск направлен авиационный спасательный центр МЧС России: 100 человек на Ил-76, а также две единицы техники.

По факту обрушения дома в Ижевске возбудили уголовное дело.