Житель Гродно о дорожном налоге: Это очередной побор, чтобы выколотить деньги 12 1.12.2017, 11:18

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Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Белорусы хотят знать, на что идут народные деньги.

«Депутаты» высказались о том, как они предполагают изменить госпошлину на допуск транспортного средства к участию к дорожному движению. Новость о том, что система сбора госпошлины за выдачу разрешения на допуск транспортного средства к участию в дорожном движении может быть изменена, вызвала среди белорусских автомобилистов много эмоций и разделила их на два лагеря: противников дорожного налога и его сторонников. Tut.by пообщался с водителями и узнал, что они думают о планируемых изменениях, что предлагают сами и как это может повлиять на автовладельцев.

В прошлом году минчанин Владимир Ковалкин «по инерции и скрипя сердцем» прошел техосмотр с уплатой пошлины на своем Chevrolet Aveo. В следующем году проходить ТО он не планирует, тем более что «штрафы за непройденный техосмотр не такие уж большие».

— Нормальный автовладелец следит за исправностью своего авто, чтобы не попасть в ДТП. А техосмотр — это еще один способ проверить свою машину на пригодность к движению. Но сейчас из-за необходимости уплачивать госпошлину проще съездить на СТО и проверить машину, не проходя ТО. Экономически это более выгодно, — говорит Владимир.

Тем не менее Ковалкин уверен в том, что даже при изменении закона будут люди, которые уплату дорожного налога продолжат игнорировать.

— Если госпошлину отвяжут от техосмотра, платить ее сейчас необязательно — штраф-то за неуплату «налога» не предусмотрен. Люди будут так ездить до тех пор, пока за неуплату не введут штраф. Но и потом будет дилемма: что выгоднее — оплатить госпошлину или штраф?

Мужчина соглашается, что дороги за какие-то деньги надо строить и содержать. Но он уверен: если бы люди имели возможность влиять на расходование пошлины, то они бы охотнее ее уплачивали.

— В прошлом году львиная доля из бюджета ушла на строительство МКАД-2. Но человеку из райцентра в Гомельской области эта дорога вокруг Минска не нужна. Куда важнее для него будет восстановить дороги, которые находятся рядом с ним, а этого не делается. Поэтому стимулов платить госпошлину у людей нет.

— Дорожный налог я не платил с 2014 года ни разу. За это время всего два раза заплатил штраф. И, кстати, не все гаишники, которые меня останавливали, выписывали квитанцию — просто отпускали, — рассказал противник госпошлины Григорий из Гродно.

Григорий ездит на 20-летнем Volkswagen Passat, говорит, денег с зарплаты еле-еле хватает на содержание машины, не то что на уплату дорожного налога.

— От машины я не откажусь — родители пожилые живут в деревне, того-сего надо им привозить, да и в город периодически вожу их. Из экономии машину чиню всегда своими руками: все в ней знаю.

Мужчина считает, что уплата дорожного налога — «очередной побор, который неизвестно куда идет». Про планируемые изменения в законе Григорий не знал, а когда узнал, то сообщил, что платить пошлину все равно не будет.

— Это все обман, чтобы выколотить из нас любыми путями деньги. Я платить не собираюсь. Разве что только тогда, когда за это уголовный срок давать будут. По-хорошему дорожный налог нужно отменить, потому что с нас и так слишком много налогов уплачиваем.

Мать-одиночка Светлана из Мачулищей ездит на Renault Megane. Дорожный налог женщина не оплачивает уже два года.

— В Мачулищах нет дорог, на которые идут наши деньги, — говорит автомобилистка. — Хотя первое время я была законопослушной — платила его. А потом у знакомых узнала: один-другой не платит, и решила, что и я не буду платить.

Но все же женщина считает, что изменения в законе нужны — «хоть какой-то порядок в этом будет, а не обдираловка». Тем не менее она еще не знает, будет ли платить дорожный налог, если предложения «депутатов» будут приняты.

— Посмотрим, как это будет работать. Конечно, заплатив налог, ездить можно будет спокойнее, но где же столько денег брать, чтобы всем платить? Хотя еще можно было бы категорию льготников в уплате дорожного налога расширить, например, многодетных и матерей-одиночек поддержать.

Автомобилистка из Барановичей Елизавета ездит на старом VW, до этого у нее была машина бизнес-класса. Однако стоимость техосмотра на старенькую немецкую машину и ту, что была у нее до VW, не сильно отличается из-за небольшой разницы в массе двух авто. По мнению девушки, стоит в дорожном налоге изменить две вещи.

— Во-первых, народ не знает и не видит, куда идут деньги, собранные с автомобилистов в счет дорожного налога. Сделайте этот вопрос прозрачным. Деньги собрали, показали, куда пошел налог. А то как будто в бездну. Конечно, я не хочу платить дорожный налог, потому что он идет на какие-то мифические дороги, но никак не на дороги, по которым езжу я. То есть нет в этом вопросе крепкого хозяйственника, который действительно будет болеть за дело. Во-вторых, нужно упорядочить схему взимания этого налога: заплатил налог, но продал машину — пусть часть суммы вернут.