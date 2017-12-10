Фотофакт: Рядом с треснувшим мостом через Припять навели понтонную переправу 10 10.12.2017, 12:13

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Фото: Иван Яриванович, TUT.BY

Временный мост открылся для движения сегодня в полдень.

Военные возвели понтонный мост через реку Припять в районе Житкович. В 9 часов утра военнослужащие 188-й гвардейской инженерной бригады и сотрудники МЧС начали возводить мостовую переправу. В 12 часов мост откроется для движения, пишет tut.by.

Длина понтонного моста — 146,7 метров. Он сможет выдержать все виды транспорта — от легковых до грузовых машин. «И даже танки», — отметили в Министерство обороны Беларуси.

Последние дни перевозкой людей через Припять занималось МЧС. Легковой транспорт и грузовые автомобили весом до 10 т переправллись с помощью парома, который работает внизу по течению реки и в 5 км от Житковичей.

По давней традиции первый "тест драйв" устраивают те, кто возводил переправу. pic.twitter.com/qu7Ml8xZMJ — 112.by МЧС Беларуси (@112by) 10 декабря 2017 г.

О том что на автомобильном мосту через Припять в Житковичах появились трещины и он провис, 7 декабря сообщили обеспокоенные местные жители. Первоначально мост закрыли для автотранспорта, а затем и для пешеходов. По оценкам специалистов, его закрыли примерно на год.

Как рассказал вице-премьер Беларуси Анатолий Калинин, причиной разрушения моста над Припятью могли стать его конструкционные недостатки.

Мост через Припять длиной 888 метров, соединяющий Житковичи и Туров, был построен в 1985 году. Два года назад провели его капитальный ремонт.