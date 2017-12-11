Протест в Колодищах: Власти пересмотрят проект строительства завода 5 11.12.2017, 18:19

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Колодищанцы протестами добились от властей пересмотра проекта строительства «Амкодора».

После протестов общественности в связи со строительством в Колодищах под Минском нового завода специальных машин «Амкодор» в Министерстве архитектуры и строительства 8 декабря прошла закрытое совещание.

Как сказали корреспонденту «Свабоды» в министерстве, пока приняты «технические решения», но о новом проекте строительства завода пока говорить рано.

В частности, речь шла о внесение изменений в разработанный проект строительства на территории лесного массива прудов-испарителей, вызвавших негодование жителей Колодищ.

«Проектные институты покажут новое решение»

«Мы дали задание, чтобы проектные институты показали новое решение по размещению прудов-испарителей.

Также можно рассмотреть вариант, чтобы пруды занимали меньшую территорию, чем заложено в проектной документации», - сказали корреспонденту «Свабоды» в министерстве.

Предложения проектных институтов планируется обсудить через две недели, после чего заместитель министра архитектуры примет окончательное решение.

«Пока же никакой конкретики», - сообщил источник в министерстве.

«Сейчас 31 тонна выбросов, а будет 300»

Жители Колодищей, Михайлова Кута, Городка и близлежащих к ним дачных кооперативов под Минском протестуют против строительства экологически опасного, как они считают, завода «Амкодор».

Сейчас на месте нового завода находится небольшое предприятие «Дормашмет», которое также принадлежит холдингу «Амкодор».

«У него только 31 тонна выбросов. А будет почти 300 тонн, а из них 128 или 132 (по разным данным) тонн выбросов, которые невозможно очистить. К тому же расширяется промышленная зона и будут созданы пруды-испарители», - сказала Ирина, представительница инициативной группы жителей.

В социальных сетях колодищанцы разместили свои претензии к строительству. Среди прочего они выступают против вырубки 3 гектаров леса первой категории под строительство прудов-испарителей.

В них, как планируется, будут попадать все ливневые стоки с территории завода.

По заключению Института экспериментальной ботаники НАН Беларуси, в лесном массиве, который планируют вырубить, найденные популяции растений, включенных в Красную книгу Беларуси, и в список профилактической охраны Красной книги. Ученые убеждены, что строительство завода спецмашин с реконструкцией действующей производства «Амкодор» приведет «к значительным негативным последствиям и элиминации популяции редких и исчезающих видов растений».

Заместитель директора холдинга «Амкодор» Сергей Радаман ранее отмечал, что у пруда будет сбрасываться вода, чище той, которая капает с неба. А 132 тонны вредных выбросов в год - это, по его словам, «немного». На предприятии говорят, что экологическая экспертиза позволяет в Колодищах строить завод, и он не будет вреден.

«Этот объект вообще не имеет права там находиться»

Комментируя результаты обсуждения проекта нового завода в Министерстве архитектуры, представительница инициативной группы колодищанцев отметила, что пруды-испарители «вообще не имеют права там находиться».

«Какие могут быть другие пруды в этом месте? Пусть они передвинут на 50 метров в одну или другую сторону, от этого абсолютно ничего не меняется. Там же коммунально-складских зона, которая, согласно генпланам Колодищей, не должно расширяться. А они собираются расширить производственную зону. Там кстати вопрос и по газопроводу, который будут проводить до предприятия », - сказала Ирина.