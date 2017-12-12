Михаил Жемчужный: Что бы со мной ни происходило, я выстою 2 12.12.2017, 12:38

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Михаил Жемчужный

Политзаключенный опасается за свою жизнь.

Как стало известно правозащитному центру «Вясна», 6 декабря политзаключенного Михаила Жемчужного приговорили к 10 суткам ШИЗО за "невыполнение законного требования представителя администрации следовать в отряд". Это уже 14-е наказание ШИЗО и ПКТ, которое наложено на Жемчужного за время его пребывания в колонии №9 г. Горки, куда он был переведен в июле текущего года.

Михаил Жемчужный заявляет, что чувствует реальную угрозу своей жизни. Он попросил передать, что "что бы со мной ни происходило, я вешаться не буду, со здоровьем у меня все в порядке".

Угрозы жизни Михаил Жемчужный связывает с начавшимся обжалованием вынесенных взысканий в судебном порядке. Однако он намерен продолжить обжалование, в ближайшее время будут направлены очередные жалобы на три взыскания, вынесенные в августе (9, 16 и 28 августа), а также кассационная жалоба на решение суда Горецкого района от 8 декабря.

Михаил Жемчужный не исключает, что следующим наказанием может быть перевод на длительный период в ПКТ. Он передает, что если это произойдет, то сможет ответить на письма, которые он получил с воли. Теперь же, в короткие "пересменки" между помещениями в ШИЗО ему не дают ни ручку, ни бумагу, и он не может ничего никому написать. При этом Жемчужный сообщает, что во время "пересменок" ему дают читать только заказные письма.