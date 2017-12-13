Пьяные милиционеры ограбили автостопщика в Барановичах? 12 13.12.2017, 15:01

7,458

Подробности происшествия в управлении СК по Брестской области раскрывать не хотят.

В конце ноября Следственный комитет возбудил уголовное дело: у 43-летнего мужчины из Ляховичей «открыто похитили» 70 рублей. Интересно, что в качестве подозреваемых проходят два милиционера, пишет nn.by.

Точной информации немного. Следственный комитет подтвердил, что 25 ноября возбуждено дело по статье «грабеж». Подозреваемые трое мужчин: 32-летний и 30-летний жители Ляховичей, 28-летний житель Барановичей. Других же подробностей происшествия в управлении Следственного комитета по Брестской области раскрывать не хотят.

Тем временем в Ляховичах ходят слухи, что в преступлении подозревают местных милиционеров.

Будто бы 24 ноября двое сотрудников департамента охраны — прапорщик и капитан — вместе выпивали в Барановичах. Знакомый повез их «за добавкой», по пути они подобрали голосовавшего на обочине мужчину. Пассажир стал делиться тем, как он не любит милицию, и рассказывать, как его лишили водительских прав за управление машиной в состоянии алкогольного опьянения. Такие разговоры милиционерам не понравились, тогда они то ли пригрозили случайному пассажиру насилием, то ли, несколько раз ударив, отобрали у него 70 рублей.

Насколько эта версия соответствует действительности, выяснить пока сложно.

«Мы никак не будем комментировать эту историю. Мужчина дал показания на наших сотрудников, но это пока всего лишь слова одного человека», — сообщил «Нашей Ниве» Владимир Тянчик, начальник отдела идеологической работы Брестского областного департамента охраны.

Следователи сообщили, что все трое подозреваемых под подпиской о невыезде. Если мужчин признают виновными, им грозит до 6 лет заключения.