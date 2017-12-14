Владимир Парфенович: Расходы на хоккей в Минске превышают смету на все виды спорта 2 14.12.2017, 15:56

2,262

Владимир Парфенович

Фото: ТАСС

Белорусский тренер по гребле сравнил работу спортивных функционеров Польши и Беларуси.

Трехкратный олимпийский чемпион по гребле, экс-тренер сборной Польши Владимир Парфенович рассказал о работе в детской школе в Мостах, сообщает «Радыё Свабода»:

- Готовимся в экстремальных условиях? Не то слово. Случается, что и хуже экстремальных. Думаю, нашим футболистам или хоккеистам никогда не понять тех, кто готовиться в таких условиях. Наш вид спорта прошел через такие испытания был, есть и будет. Мы всегда завоевывали золотые медали на Олимпиадах, на чемпионатах мира, и будем это делать впредь. Ведь ребята очень мужественные

Тот же хоккей. Расходы на него в одном Минске превышают смету на все виды спорта вместе взятые. Поэтому нет ни хорошего инвентаря, ни лодок. Приходиться работать на том, что осталось еще с советских времен. Ну смотрите: хорошая «одиночка» стоит 3 тысячи евро, «двойка» - соответственно, дороже, «четверка» стоит еще больше. Поэтому бережем каждую лодочку. Зимой тренируемся совсем на стареньких, а уж как наступает сезон и приходиться выступать, то даем немного лучшие

Как делается в Польше? Собирается федерация, приезжают все тренеры, договариваются: ага, там и там нет байдарки. Что за вопрос? Клуб начал показывать результаты, надо помочь - как правило, оборудованием, которое прошло через национальную команду. А что у нас? Только в одни руки! Напрямую скажу: в Мозырь, и больше никуда. И если не будешь работать в Мозыре, то не попадешь в сборную. Ну нельзя же так! По крайней мере, когда я возглавлял федерацию, такого не было. Гребля должна развиваться во всех региона