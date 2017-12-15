Сделанная в колонии хоккейная форма стоит $220 5 15.12.2017, 18:14

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Фото: mvd.gov.by, Альберт Ермакоў

СДЮШОР по хоккею с шайбой «Динамо» протестировал новую хоккейную форму производства женской колонии.

Тренер Адрей Ращинский рассказал Еврорадио о новой форме: "Нам на тестирование поступило 50 комплектов. Никаких нареканий нет. Для групп начальной подготовки, для маленьких детей это очень хороший вариант. Но тут важно понимать, что она только для нежесткого хоккея, где нет силовых приемов. Форма рассчитана исключительно на возрастную группу от 6 до 12 лет".

А вот для "постоянного и профессионального" хоккея эта форма не подходит: "Там совсем другие требования к форме. Более жесткий хоккей, силовые приемы, сильные броски. Но понятно, что невозможно сразу взять и сшить форму для профессионального большого хоккея", — объясняет тренер "Динамо" Андрей Ращинский.

Полный комплект формы стоит около 440 рублей. Набор из зарубежных аналогов стоит от 600 до 1000 рублей.