История вилейчанки, которая живет в Хорватии 11 16.12.2017, 13:27

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Вот уже пять лет вилейчанка Наталия Шишло вместе с мужем Александром живет на полуострове Истрия в Хорватии.

История вилейчанки, которая живет в Хорватии

Вот уже пять лет вилейчанка Наталия Шишло вместе с мужем Александром живет на полуострове Истрия в Хорватии.

Пара воспитывает четырехлетнюю дочку Адриану, мечтает о собственном доме и много путешествует, пишет peramoga.by.

О переезде в Хорватию Наталия и Александр сразу не задумывались. Ещё в 2010 году, за пару месяцев до своей свадьбы, они пригласили в гости друзей. Хотели увидеться, а вышло, что пришлось попрощаться – через пару недель знакомые пары уезжали в Канаду.

Фото: Ольга ПАВЛОВСКАЯ

– Они нас и вдохновили, – вспоминает вилейчанка о том, как все начиналось. – Эта чумовая семейка продала квартиру, машину, отказалась от хороших мест в Минске и рванула с 5-летней дочкой в Канаду. Мы с ними постоянно общались по скайпу, и скоро сами решились попытать счастья «в тёплых странах». Тогда детей у Наталии и Александра еще не было, а из добра – только машина. – Однажды вечером мы сидели с мужем на диване и решили окунуться в своеобразную авантюру – попробовать себя в другой стране. Стали искать какое-нибудь тёплое, но не слишком экзотическое место. Хотелось моря, тёплой зимы и много вкусного. Выбрали Хорватию, практически ткнули пальцем в Пулу, – шутит Наталия.

Собрались быстро: из багажа взяли пару зубных щёток и деньги. Обдумав поездку в мае 2012 года, уже в августе семья уехала в Хорватию.

Через год планируем строительство собственного дома

Сейчас в хорватской Пуле у Наталии и Александра есть любимая работа, дом и друзья. А когда-то переезд в чужую страну казался большой авантюрой. Знакомых в Хорватии на тот момент у пары не было, языка они не знали. Ради переезда вилейчанка и ее муж-программист отказались от собственной фирмы по продаже серверного и компьютерного оборудования в Минске.

– Ехать было страшно, – признается Наталия, – но жутко интересно. Мой муж был спокоен. Программисты всего мира говорят на одном странном языке, поэтому он был уверен, что всё получится.

Фото: Ольга ПАВЛОВСКАЯ

Прямо в аэропорту пара купила газету с объявлениями и стала искать квартиру. Белорусам повезло: их первая съемная квартира принадлежала семейной паре хорвата и русской. Они опекали первое время Наталию и Александра, познакомили со многими из русскоговорящей диаспоры, а на Новый год пригласили в ресторан на русскую «фэшту» (вечеринка на хорватском). Там пара познакомились с молодой семьёй врачей из Перми, которые вскоре стали их лучшими друзьями. – У мужа своя фирма по программированию. Он обслуживает многие организации, пишет и администрирует их базы, недавно работал на локальных выборах в качестве программиста. Я им очень горжусь. А я занимаюсь туризмом – организую экскурсии для тех, кто прилетел к нам на отдых. Сейчас мы снимаем дом за городом, копим на строительство собственного жилья. Если всё получится, – делится планами вилейчанка, – то через год начнём строить свой дом. По словам Наталии, хорватский язык оказался не сложным, в чем-то похожим на белорусский и польский. Изучали язык с помощью телевизионных программ, газет, в общении с соседями. И вот уже через год и вилейчанка, и её муж заговорили на хорватском.

– Сейчас в семье уже общаемся на русском с хорватским налётом. Какие-то вещи уже проще сказать на хорватском, – добавляет она. – Дочка говорит на двух языках. Хорватский у неё очень чистый, с правильным произношением, без русского акцента. Плюс она уже второй год учит в садике английский. От Пулы до Италии всего 100 км, поэтому итальянский язык в нашем регионе второй служебный. На нём говорят все. Наша Адриана тоже стала улавливать какие-то итальянские фразы. Например, мою маму она называет «нона» – это бабушка по-итальянски. Мама смеётся и говорит, что она единственная нона в Вилейке.

Поначалу пугались, что незнакомые люди с нами здороваются

Рассказывая о разнице хорватов и белорусов, Наталия отмечает: хорваты очень дружелюбные и культурные. Некоторое время пара удивлялась, что все и везде здороваются.

– В магазин заходишь – все продавцы здороваются. Соседи тоже. Мы сразу даже пугались, что с нами незнакомые люди здороваются. А потом оказалось, что это соседи с нашей улицы. Они знали, что мы к ним переехали, и поэтому приветствовали. Сейчас мы и сами так делаем. Для нас это уже естественно, – говорит Наталия.

Фото: Ольга ПАВЛОВСКАЯ

Восхищает вилейчанку в хорватах и отношение к семейным ценностям. Семья и особенно дети, отмечает собеседница, у хорватов на первом месте. В любом кафе, ресторане или банке вас без вопросов пустят в туалет с ребёнком. Хорватские мужчины, по наблюдениям Наталии, больше вовлечены в жизнь детей, чем белорусы. Отцы водят дочек на балет, сидят с младенцами, на детских площадках чаще можно увидеть пап, чем мам. И при этом никто и никогда не станет высмеивать мужчину за то, что он проводит время с детьми и меняет подгузники.

Кроме того, вилейчанка считает, хорваты не такие скованные в общении, как белорусы.

– Помню, как на детской площадке одна мама спросила, где мы купили дочке велосипед. А как-то незнакомец подошёл на парковке и стал спрашивать, не продаём ли мы нашу машину. Люди тут очень «френдли». Но что меня раздражает в хорватах, так это их медлительность. У них считается нормой опаздывать на 30 минут. И вас не поймут, если вы станете злиться из-за этого. Еще тут не принято звонить по рабочим вопросам вечером и в выходные. Это хорватский «бон тон».

Садик – 250 евро, декретный отпуск – шесть месяцев

Дочь вилейчанки Адриана с двух лет ходит в частный садик, за который семья платит 250 евро в месяц. Но администрации районов и города имеют выделенный бюджет на финансирование садиков, который в Хорватии называется «субвенция». Каждый, кто больше года прописан и постоянно живёт в районе, может получить субвенцию. В среднем из бюджета финансируется до 80% стоимости садика.

– В прошлом году, когда дела у нас пошли хуже, – вспоминает Наталия, – мы принесли справку о доходах. В итоге наш район весь год оплачивал 100% стоимости детского садика. Причём, «всё плохо» – это не черта бедности. На такую помощь можно рассчитывать, если месячный доход семьи не превышает 400 евро на человека.

Декретный отпуск в Хорватии начинается за 40 дней до предполагаемой даты родов и заканчивается через 6 месяцев. Дальше можно выходить на работу или продлить декретный ещё на 6 месяцев. Но вторые полгода «детские» выплаты на ребёнка будут в два раза меньше. Дальше у мам есть выбор – отправить ребенка в ясли, куда берут детей с года, воспользоваться няней или попросить о помощи бабушек и дедушек.

«Фрукты, сыры и мясо на столе круглый год»

– На минимальную зарплату в Хорватии, – говорит Наталья, – можно жить одному, без излишеств, но и не голодать. Из нашего месячного семейного бюджета продукты «съедают» по 100 евро в неделю, еще 250 евро уходит на аренду дома и 200 евро – на бензин. Мы стараемся экономить, чтобы построить свой дом без кредитов. Но продукты покупаем хорошие, мясо, сыры, сладости. Из-за близости Италии очень много хороших итальянских продуктов, да и кухню этой страны мы очень полюбили. Несколько видов сыров, фрукты, печенье, шоколад и прочее всегда есть, как огурцы и помидоры круглый год. Пула находится на Адриатическом море, поэтому у нас много морепродуктов, которые семья со средним доходом может себе позволить. Наш регион Истрия считается краем вина, оливкового масла и трюфелей. Трюфели мы не любим, а вот остальное покупаем. Я впервые здесь попробовала ежевичное вино.

Прожив в Хорватии какое-то время и выйдя из режима экономии, Наталия и Александр стали путешествовать. Сначала колесили только по Хорватии, потом родилась дочка, и уже втроем они побывали в Венеции и в Любляне.