В Могилеве остановили 18 тонн польских яблок 2 2.12.2017, 11:08

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Яблоки везли в Россию.

Крупная партия яблок, предполагавшаяся к вывозу из ЕС в Россию через территорию Беларуси с нарушениями требований, установленных действующим законодательством, была выявлена в конце прошлого месяца сотрудниками по борьбе с контрабандой Могилевской таможни.

Груженую фуру марки «DAF» остановили на выезде из областного центра.

Как сообщили в пресс-службе Могилевской таможни, при проведении проверки выяснилось, что 18 тонн яблок, находившихся грузовике, транспортировались по недействительным сопроводительным документам. На территорию РФ груз шел из Польши.

В ведомстве отмечают, что оценочная стоимость товара составляет порядка Br45 тыс. По факту выявления контрабанды было отрыто админпроизводство по ч. 4. ст. 12.17 КоАП РБ, которой устанавливается ответственность за нарушение правил торговли, а также оказания услуг для населения. Вместе с тем груз был изъят.