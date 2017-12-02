Павел Левинов: У нашей страны есть будущее 2.12.2017, 17:39

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Участник событий протестной весны не упускает возможности «потроллить» белорусские власти.

Вот уже четырнадцать лет Павел Левинов руководит представительством Белорусского Хельсинского комитета (БКХ) в Витебской области. На правозащитный путь он стал сознательно, понимая, чем это ему грозит, поэтому страха не испытывал. Единственное слабое место для него — это, пожалуй, родственники, которые всегда за него переживают, пишет vkurier.by.

Практически все дела, связанные с нарушением прав человека в регионе, проходят через его руки. Часто день Павла начинается в одном суде, а заканчивается в другом. Что ни говори, жизнь насыщенна и полна сюрпризов.

А что интересного мы можем вспомнить про Павла Левинова?

Борьба за права

ФОто: vkurier.by

Еще во время службы в вооруженных силах Беларуси, в 1999 году, десантник подал жалобу на решение министра обороны. Левинов выступил против того, что военнослужащие, в том числе и срочной службы, были лишены права ездить в отпуск за счет государства.

Теракт в Минске в апреле 2011

Когда в минском метро 11 апреля 2011 года был совершен террористический акт, унесший жизни 13 человек, Павел Левинов находился в столице и был задержан по подозрению в совершении взрыва. Когда же виновные в теракте были установлены, то следователь не поспешил выпустить правозащитника на волю.

На допросе он мне на пальцах разложил, что преступники признались только в совершении теракта, намекая, что я могу быть заказчиком, — вспоминает Павел.

Десять суток правозащитник провел в тюрьме, и чтобы их оправдать, было сфабриковано административное дело. Но находясь за решеткой, признается Павел Левинов, он не знал, к чему готовиться: к выходу на свободу или к этапу. Это был самый жесткий, но далеко не первый случай открытого давления на него.

ФОто: vkurier.by

Горячая весна 2017

Весной этого года правозащитник был осужден по части 1 статьи 23.34 КоАП РБ «Нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий». Дело рассматривалось в его отсутствие Павла, несмотря на просьбу о переносе слушания по уважительной причине. На мирном собрании 25-26 марта 2017 года Павел Левинов находился как журналист и правозащитник, но все-таки попал под административное преследование. Он расценил это как преследование за свою правозащитную деятельность.

Мне стыдно за государство, в котором такие люди, как Павел Левинов, лишены свободы! — написала в ИВС правозащитнику девочка, за права которой он боролся.

Когда получаешь такие послания, понимаешь, что у нашей страны есть будущее, — прокомментировал Павел.

«Противный провокатор»

В феврале 2015 года Павел Левинов выступил против «Клуба редакторов», телепередачи на телеканале «Беларусь 1», в которой принимали участие Павел Якубович («СБ — Беларусь сегодня»), Галина Малишевская («Комсомольская правда» в Беларуси»), Георгий Атаманов (депутат Мингорсовета), Андрей Шубадеров (начальник военного информационного агентства «Ваяр»).

Последние три минуты эфира от 7 февраля 2014 года (повтор передачи 9 февраля) были посвящены встрече белорусских правозащитников со специальным докладчиком ООН по правам человека в Беларуси Миклошем Харашти.

В ходе обсуждения встречи Геннадий Давыдько неоднократно оскорбительно высказывался о правозащитниках, употребляя выражение: «так называемые правозащитники». Георгий Атаманов обзывал правозащитников шпаной. Павел Якубович представителя ООН, основателем которой является Беларусь, называл «противный» и «провокатор».

Павел Левинов являлся участником встречи с Миклошем Харашти, а потому все оскорбления в адрес правозащитников, прозвучавшие в телепередаче «Клуб редакторов» принял на свой счет и направил в органы МВД заявление об административном правонарушении с требованием привлечь к административной ответственности участников телепрограммы.

ФОто: vkurier.by

О последовавшей реакции можно судить по содержанию новой телепередачи, вышедшей в эфир 28 февраля 2015 года. Вы не поверите, но речь пошла именно о Павле Левинове, который «недолго думая» в ответ, конечно, на мнение, а не оскорбление «какого-там чиновника» (это докладчик ООН по правам человека в Беларуси Миклош Харашти) высказал свое мнение в «отделении милиции». А статус Левинова неожиданно вырос в глазах одного из участников эфира до определения «выдающийся» и «самый лучший в мире» правозащитник.

Однако не репрессии региональный правозащитник считает самым сложным элементом в своей работе. Павел Левинов говорит, что судьи, прокуроры, сотрудники исполкомов по-человечески прекрасно понимают, когда права человека нарушены, и тем не менее ничего не делают для гражданина, так как чувствуют себя обязанными только власти, которая их назначила на должность. Однако правозащитник не готов с этим мириться, он выбрал тактику троллинга властей, целью которых является доведение запретов до абсурда.

Право на шествие в поликлинику

На протяжении последних десяти лет в Витебске не удалось получить ни одного разрешения на проведение хоть какого-нибудь массового мероприятия. Левинов проинформировал горисполком о желании провести одиночное уличное шествие по маршруту от своего дома до магазина. Но власть тест на вменяемость не прошла, правозащитник получил письменный запрет, так как он не выполнил требования решения горисполкома «О массовых мероприятиях»: не заключил договора на обслуживание акции милицией, врачами и коммунальной службой.

То есть в магазин я должен идти в сопровождении милиционера, врача и дворника», — резюмировал правозащитник.

«Станем за журналистику»

ФОто: vkurier.by

В ноябре 2014 года Павел Левинов принял участие в фотосессии в рамках кампании «Станем за журналистику». Вместе с шестью журналистами он сфотографировался на фоне символического граффити: на стене здания заброшенного дома культуры была нарисована сделанная из газеты птица, вылетающая из клетки.

Обнаружив фото в интернете, милиционеры квалифицировали фотосессию как несанкционированный пикет и составили на всех ее участников административные протоколы. Левинов получил штраф в 25 базовых величин (около 280 евро). Такие действия правоохранителей он посчитал неадекватными и в ответ подал руководству города официальную заявку на разрешение сфотографироваться в Витебске.

Абсурдно, но как иначе бороться с глупостью? — задает он риторический вопрос.

Ну и Новый год, конечно, с Дедом Морозом

Павел Левинов 31 декабря 2016 года в костюме Деда Мороза хотел поздравить жителей и гостей Железнодорожного района города Витебска с наступающим Новым годом и Рождеством Христовым и направил заявление о намерении провести пикет в администрацию Железнодорожного района Витебска.

Заместитель главы администрации Железнодорожного района города Витебска Н.В. Лепешкина запретила реализовать право на мирное собрание и на выражение своего мнения, так как не предоставлены договора на оказание услуг органами внутренних дел, здравоохранения и жилищно-коммунального хозяйства, как то установлено пунктом 3 решения Витебского горисполкома от 10 июля 2009 №881 «О массовых мероприятиях в городе Витебске».

Не согласившись с запретом, Левинов обжаловал его в суде. Дело дошло до областного суда, который оставил решение суда Железнодорожного района без изменения, а кассационную жалобу — без удовлетворения.

Известный правозащитник Павел Левинов стал героем документального фильма, снятого витебской журналисткой Аленой Степановой и видеоператором из Борисова Александром Зенковым.

Фильм называется «Он такой», но эта лента не только про Павла Левинова — она скорее про востребованность таких позитивных и неравнодушных людей с четкой общественной позицией, как Павел Левинов, в современной Беларуси. именно поэтому героем документального фильма стал витебский правозащитник, известный тем, что придумывает нетрадиционные подходы к решению очень многих проблем. Павел не просто критикует нарушение прав человека, а умеет высмеять эти нарушения и показать абсурдность конкретных ситуаций.

А то, что смешно — уже не страшно, — говорит в фильме главный герой.