Давыдько: Может, нашим хоккеистам на Олимпиаде с российским флагом выйти? 27 2.12.2017, 18:03

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Геннадий Давыдько

Главе БТ не дает покоя «слава» Фомочкина.

Руководитель БТ Геннадий Давыдько прокомментировал возможное отстранение сборной России от зимней олимпиады, пишет gazetaby.com.

– Россияне будут смотреть на нас и думать: «Ну что, братья, поедете вместо нас»? А нам что делать? Радоваться или печалиться? Или назло поехать и победить всех там, а в конце с российским флагом выйти и сказать, что это за отношение к россиянам?, – сказал Давыдько в эфире «Клуба редакторов».

Напомним, ранее сообщалось, что сборная Беларуси по хоккею может принять участие в Олимпийских играх в 2018 году, если будет отстранена команда России.