закрыть
2 декабря 2017, суббота, 20:18
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

Давыдько: Может, нашим хоккеистам на Олимпиаде с российским флагом выйти?

27
  • 2.12.2017, 18:03
  • 5,716
Геннадий Давыдько

Главе БТ не дает покоя «слава» Фомочкина.

Руководитель БТ Геннадий Давыдько прокомментировал возможное отстранение сборной России от зимней олимпиады, пишет gazetaby.com.

– Россияне будут смотреть на нас и думать: «Ну что, братья, поедете вместо нас»? А нам что делать? Радоваться или печалиться? Или назло поехать и победить всех там, а в конце с российским флагом выйти и сказать, что это за отношение к россиянам?, – сказал Давыдько в эфире «Клуба редакторов».

Напомним, ранее сообщалось, что сборная Беларуси по хоккею может принять участие в Олимпийских играх в 2018 году, если будет отстранена команда России.


Интервью

Дмитрий Бондаренко: Все организаторы «дела патриотов» попадают под «акт Магнитского»
Дмитрий Бондаренко: Все организаторы «дела патриотов» попадают под «акт Магнитского»
Леонид Злотников: Новая волна кризиса придет в Беларусь из России
Леонид Злотников: Новая волна кризиса придет в Беларусь из России
Ольга Николайчик: Где наши деньги?
Ольга Николайчик: Где наши деньги?
Больше всего будут радоваться люди из ближайшего окружения диктатора
Больше всего будут радоваться люди из ближайшего окружения диктатора