Стало известно, когда Великобритания покинет Евросоюз

Стало известно, когда Великобритания покинет Евросоюз1
- 20.12.2017, 14:31
ЕС и Великобритания договорились по поводу окончательной даты Brexit.
Европейский союз договорился с Великобританией по поводу окончательной даты выхода. Это произойдет не позднее 31 декабря 2020 года, сообщает «Радыё Свабода».
Решение выйти из ЕС было принято британцами на референдуме 23 июня 2016 года. В марте этого года Лондон официально начал процесс выхода из ЕС. Великобритания должна покинуть Евросоюз к 29 марта 2019 года.
Премьер-министр Британии Тереза Мэй договорилась с Брюсселем, что ее страна заплатит Евросоюзу более 40 миллиардов фунтов после Brexit.
EU says Brexit transition to end by 31 December 2020 https://t.co/p53cQoWsun— BBC News (UK) (@BBCNews) 20 декабря 2017 г.