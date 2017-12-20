Стало известно, когда Великобритания покинет Евросоюз 1 20.12.2017, 14:31

ЕС и Великобритания договорились по поводу окончательной даты Brexit.

Европейский союз договорился с Великобританией по поводу окончательной даты выхода. Это произойдет не позднее 31 декабря 2020 года, сообщает «Радыё Свабода».

Решение выйти из ЕС было принято британцами на референдуме 23 июня 2016 года. В марте этого года Лондон официально начал процесс выхода из ЕС. Великобритания должна покинуть Евросоюз к 29 марта 2019 года.

Премьер-министр Британии Тереза Мэй договорилась с Брюсселем, что ее страна заплатит Евросоюзу более 40 миллиардов фунтов после Brexit.