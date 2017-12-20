Украинской журналистке приказали покинуть Беларусь, ссылаясь на «список Кремля» 10 20.12.2017, 16:05

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Михалине Скорик вручили повестку во Фрунзенском РУВД Минска.

Украинской журналистке Михалине Скорик запретили въезд в Российскую Федерацию. Об этом она написала на своей странице в Facebook.

«В Минск стоило слетать хотя бы потому, чтобы узнать, что меня внесли в список лиц, которым запрещен въезд в Российскую Федерацию», - сообщила она.

Скорик прилетела на несколько дней в Беларусь. В Минске журналистка получила повестку во Фрунзенского РУВД.

«Артем Александрович четко объяснил, что люди из «черного списка» Кремля также крайне нежелательны в Республике Беларусь, поскольку здесь - «союзное государство», - написала журналистка.

В РУВД ей вручили повестку с требованием покинуть территорию Беларуси. По словам Скорик, сотрудник управления простился с ней со словами «уезжайте и больше к нам не возвращайтесь, так как последствия могут быть серьезными».

Украинская журналистка уже покинула Минск. Как известно, муж Скорик Сергей воевал на Донбассе и погиб в августе 2014 года. Журналистка ранее освещала боевые действия на Донбассе.