Средняя зарплата в Польше — $1300 1 23.12.2017, 22:43

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Средняя зарплата в стране-соседке Беларуси в ноябре выросла на 6,5%.

Средняя занятость в предпринимательском секторе Польши в ноябре выросла на 4,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом «Радио Польше» сообщило Главное статистическое управление.

В управлении также сообщили, что средняя валовая зарплата в ноябре выросла на 6,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 4610 злотых (около 1100 евро).

Данные, представленные Главным статистическим управлением, относятся к предприятиям, в которых работает больше девяти человек.