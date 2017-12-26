Арина Соболенко: Финал с Шараповой пересматривала дважды 26.12.2017, 21:27

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Арина Соболенко

Первая ракетка Беларуси поделилась мнением о звездных соперницах.

Первая ракетка Беларуси Арина Соболенко в интервью «Прессболу» поделилась мнением о звездных соперницах.

- Теннисистки в WTA-туре знакомятся, разговаривают, заводят дружбу? Или — купил билет, прилетел, заселился, отыграл и домой…

- Скорее второй вариант. В мужском теннисе охотнее идут на контакт, парни более общительны. В женском туре друг к другу относятся с некоторым презрением, что ли. Конечно, по-разному бывает, но в основном ситуация предсказуемая. Дружбы как таковой нет, только соперничество и жесткая конкуренция. Это чисто женское, мне кажется. (Улыбается.)

- У тебя за этот год сложились личные впечатления о топ-теннисистках?

- Не очень. Серену Уильямс, например, я даже не видела. Маша Шарапова всегда сконцентрированна. Вся в себе. Как мне показалось, во время турнира она вообще ни с кем не общается, кроме своей команды. Но у меня, по большому счету, не было времени присматриваться к другим теннисисткам.

- После финала в Тяньцзине перебросилась парой слов с Шараповой?

- Во время награждения возможности поговорить не было. Улыбнулись друг другу, сфотографировались. Потом пересеклись в коридоре. Она пожелала удачи мне, а я ей.

- Пересматривала тот финал?

- Дважды. Первый раз — делали разбор игры с тренером. Второй — совсем недавно из интереса. Кстати, во время матча казалось, что мы показывали ужасный теннис, который выглядел со стороны просто отвратительно. А сейчас поняла, что противостояние получилось действительно захватывающим и интересным.