Лукашенко безнадежно устарел 22 27.12.2017, 17:43

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Итоги 2017 года.

- Уходящий год был очень динамичным и в этом его главное отличие от предыдущих лет. После долгого cоциально-политического затишья в 2017 году произошли яркие события, - заявил в интервью Сharter97.org координатор гражданской кампании «Европейская Беларусь» Дмитрий Бондаренко.

- Какие события уходящего года вы бы отметили?

- Безусловно, это Марши рассерженных белорусов, которые прокатились по всей стране. В результате протестов власти были вынуждены частично отменить декрет о «тунеядцах», кому-то даже вернули деньги. Действие декрета №3 отложили на 2019 год. Это была наша общая победа.

Я бы отметил российско-белорусские военные учения, которые проходили на протяжении нескольких месяцев. Нельзя говорить только про сентябрьский этап маневров.

Очень порадовал виртуально-юмористический ответ белорусов на учения «Запад-2017» - появление мема Вейшнория. Я считаю, что это было поражение белорусских и российских силовиков в «гибридной» войне. Они хотели одно - а получили совершенно другое.

Хотелось бы отметить события, которые, безусловно, связаны с протестами - это «дело патриотов» и кампанию под названием «Фрау А», развернувшуюся в лукашенковских медиа. Эта деятельность была направлена, в том числе, на уничтожение гражданской кампании «Европейская Беларусь» и сайта «Хартия’97».

Власти сняли ряд пропагандистских фильмов, задействовали газету «Советская Белоруссия» против лидеров Белорусского Национального Конгресса, «Европейской Беларуси» и главного редактора сайта Сharter97.org. Атака велась как на территории нашей страны, так и за границей. Были проведены десятки арестов активистов «Европейской Беларуси», «Европейская Беларусь» и «Хартия’97» были лишены помещения в Варшаве, были предприняты попытки лишить сайт Сharter97.org финансирования. Но атаки белорусских спецслужб провалились.

Очень радует, что власти также были вынуждены прекратить «дело патриотов», и десятки молодых людей вышли на свободу.

Еще одно важное событие, которое будет ощущаться, не побоюсь этого слова, на протяжении столетий - обнаружение могилы руководителей восстания 1863-1864 года в Вильнюсе. Было найдено тело Зигмунта Сераковского, идут работы по подтверждению того, что найдено тело Кастуся Калиновского и других лидеров восстания. Это очень важное событие, ведь столица Литвы Вильнюс и сейчас является культурной Меккой для белорусов. Особенно важно для нас то, что этот город станет местом, куда белорусы смогут приехать и поклониться героям знаменитого восстания. И здесь низкий поклон профессиональным историкам, археологам, людям, которые участвуют в этих работах, тем, кто помогает им финансово.

- Вы отметили такое важное культурно-историческое событие, как находку захоронения лидеров восстания 1863 года. В 2018 году мы будем праздновать 100-летие провозглашения БНР. Каким вы видите этот важный для Беларуси год?

- Каждый год народ, отдельно взятые люди, должны доказывать, что они «чагосьцi вартыя». У белорусов есть прекрасная возможность проявить себя в 2018 году. Дата очень значимая, но как проявят себя белорусы - вопрос открытый. Надеюсь, что 100-летие провозглашения БНР, восстановления нашей Независимости, станет достойным событием.

- Какие основные международные события 2017 года вы бы отметили?

- Важное событие произошло у наших южных соседей - украинцев. Граждане Украины получили долгожданный «безвиз». Теперь украинцы могут свободно путешествовать по всей Европе и другим странам. Это хороший пример для белорусов, который показывает, что само ничего не делается, а за свое достоинство, права и уважение нужно бороться.

Пугающим событием стало проведение российских военных учений. Часть из них проходила на территории Беларуси, как важной стратегической точке Европы. Опасность маневров заключалась в том, что они проходили от Северно-Ледовитого океана до Средиземного моря. Это были гибридные учения с нанесением авиационных и ракетных ударов по «живым целям», как это было в Сирии. Также военные маневры проходили на территории «ЛНР» и «ДНР», Беларуси, в Западном, Центральном и даже Северном округах России, в акватории Балтийского моря. Такие учения не проводились в нашем регионе, на территории Европы, уже десятки лет. По cвоему масштабу - это очень опасное явление.

С этим явлением связано то, что США и Европа очень адекватно начали оценивать Россию. Несмотря на все попытки президента Трампа подружиться с диктатором Путиным, американская политическая элита (в том числе - партия республиканцев), настояла, где-то обязала, президента США включить механизм новых санкций против России. Результат этих мер будет ясен в первой половине 2018 года. Это взаимосвязанные моменты: РФ пытается проводить агрессивную политику, с очень сильной военной составляющей - а США адекватно реагирует на это.

CША адекватно реагируют и на северокорейского маньяка Ким Чен Ына. Моя версия, что прорыв в области ракетных и ядерных вооружений достигнут Пхеньяном, в том числе, с помощью России.

Еще одно яркое событие - это фантастический рост курса биткоина. В этом процессе смешалось все: прорыв в области технологий и одновременно поведение финансовых спекулянтов, как при строительстве финансовой пирамиды. С одной стороны - биткоин стал символом прогресса, а с другой - люди остаются людьми. Где-то человечество и не знает, как реагировать на эти процессы. Все очень радикально меняется и нужно к этому приспосабливаться.

- Что бы вы хотели пожелать белорусам в 2018 году?

- Многие говорят о том, что нынешнее выдвижение Путина кандидатом в президенты - последнее, потому что он очень архаичен. Даже в России, которая одержима имперским синдромом (мы видим это по настроениям «Крымнаш»), тем не менее, молодежь и значительная часть общества Путина не воспринимают. Если Путин стал архаичным, то что тогда говорить про Лукашенко?

Белорусы должны верить тому, что слышат в очередях, в общественном транспорте, тому, о чем пишут в социальных сетях и интернете. Лукашенко не может оставаться руководителем Беларуси, его время давно прошло. Нужно реально смотреть на вещи: шайка, которая долгое время находится у власти, долгое время дурила людям голову, используя государственное телевидение, репрессии и «Советскую Белоруссию».

Смыслом этих действий было построение себе роскошных коттеджей и резиденций. Теперь мы все это видим при помощи дронов: как в стране, которая находится в тяжелом экономическом положении, где большинство людей живут бедно, некоторые личности «жируют». Для своих целей они используют различные декреты, направленные против безработных, предпринимателей, других слоев населения. Все это делается только из шкурных интересов.

И тут белорусы должны понимать, что не мы первые, не мы последние. Мы должны поставить точку в деле белорусской диктатуры. То, что происходит - агония режима. Нужно верить в свои силы и быть солидарными, быть готовыми к тому, что эта диктатура уже падает и нужно ей помочь прекратить существование. Мы должны строить европейскую Беларуси и начинать жить, как нормальные люди.