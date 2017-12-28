Железные люди Беларуси 16 Наталья Радина

28.12.2017, 14:32

4,378

Кто они, герои 2017 года?

К концу года принято подводить итоги. Честно говоря, за 20 лет работы мне ужасно наскучила эта обязаловка. Но есть вещи, о которых все же необходимо сказать.

Недавно мы обсуждали ситуацию в Беларуси с одним польским журналистом. И он сравнил ее с ситуацией в Польше в 1980-х, незадолго до Круглого стола, когда после репрессий оппозиция резко снизила свою активность, а народ выживал, как мог: «Кроме бесстрашных активистов «Солидарности», которые, несмотря на массовые аресты, продолжали свою работу в подполье, печатали газеты, листовки, даже среди интеллигенции было немало тех, кто опустил руки и решил, что надо приспосабливаться».

Действительно, похоже. Многие из моих знакомых, кто еще пять-десять лет назад активно участвовал в сопротивлении диктатуре, выходил на акции протеста, помогал политзаключенным, писал смелые репортажи, делал пусть небольшие, но важные дела, сегодня также предпочитают приспосабливаться.

Критиковать их бесмысленно. В мой адрес обычно звучит шаблон: «Тебе легко быть смелой за границей». Опустим, почему мы оказались за границей и насколько нам тут «легко». Разговор не об этом.

Я хочу сказать несколько слов о героях 2017 года. Конечно, герои — это все, кто решился на открытый протест против дурных инициатив власти в этом году. Участники Маршей рассерженных белорусов уже вошли в историю, как и те, кто выходил на Площади в 2006 и 2010 годах, на Дни Воли и Чернобыльские Шляхи, кто защищал Куропаты.

Но есть люди, которых сегодня хотелось бы назвать поименно. Потому что они не сдаются, несмотря на все потери, не пытаются окопаться и обустроиться в надежде, что лучшие времена придут сами собой. Это лидер Белорусского Национального Конгресса Николай Статкевич, проведший в заключении более 8 лет, но продолжающий упрямо выходить на площадь. Это поэт Владимир Некляев, который отказался от спокойной жизни и стал политзаключенным и лидером демонстраций протеста. Это кинорежиссер Ольга Николайчик, которая занялась активной правозащитной деятельностью. Это один из лидеров гражданской кампании «Европейская Беларусь» и движения «Зубр» Евгений Афнагель, который после нескольких лет эмиграции вернулся в Беларусь и продолжил борьбу. Это активист Максим Винярский, который участвовал в акциях протеста в Беларуси, России, был на двух Майданах в Украине и сегодня является рекордсменом по числу отбытых административных арестов (отбывая по 10-15 суток ареста он в итоге за последние 10 лет отсидел уже более года в тюрьме). Это минский таксист Леонид Кулаков, у которого за его оппозионные взгляды власти отобрали машину. Это бывшая предпринимательница из Бреста Наталья Папкова, которая лишилась бизнеса из-за участия в Маршах рассерженных белорусов, но продолжила общественную работу. Это Марина Адамович, которая может лишиться дома из-за политической активности Николая Статкевича, но продолжает во всем поддерживать мужа. Это Павел Северинец, который, как настоящий христианин, не изменяет своим принципам десятки лет.

Я не могу перечислить всех. Эти люди такие же, как мы. Но в чем-то они — особенные. Про таких людей говорят, что они сделаны из железа.

Удачи вам в Новом году, железные люди Беларуси.

Наталья Радина, главный редактор Charter97.org