Владимир Некляев: Я вырос на земле, которая всегда вела борьбу 28.12.2017, 15:35

Владимир Некляев

В каждом обществе должны быть люди, которые «вылезают из окопов».

"Был, есть, буду!" Это верно и о нем напророчил гений Владимира Короткевича. "Настоящих буйных мало — вот и нету мужиков!" И это, пожалуй, о нем спел Владимир Высоцкий, который неоднократно в наших местах cочинял свои песни.

В интервью "Радыё Рацыя" Владимир Некляев рассказал о том, как изменилось мироощущение, когда на судилище в Ленинском районном суде, его без всякой-причины приговорили к 10 суткам ареста, что формально висят на нем и сейчас.

Рассказал и о том, как и что наиболее трудно дается поэту за решеткой. А также - какой стих написал перед возможной "посадкой". Слава Богу, ее не произошло. По крайней мере, пока. Зато состоялось вручение звания лауреата премии имени Натальи Арсеньевой за книгу "Толькі вершы". И это будет не единственная премьера. Его. Поэта и политика, прежде всего, Белоруса.

- Напомним, что вам "влепили" сутки за поддержку Марша рассерженных белорусов 21 октября. На "Белсате" прозвучала - цитата - "если есть воля защищать свои права, то надо выходить и защищать!"...

- Наблюдаю за тем, что происходит с некоторой опаской. По той причине, что с различными энергетическими посылами, но говорят - из окопов надо вставать вовремя! И многие оглядываются - мол, на Площадь идти не время, а в бар на Зыбицкой - само то. И человеку, конечно, более уютно считать, что он в баре сидит потому что "не время", а не потому что боится.

Поэтому понимая, что рано или поздно система, созданная Лукашенко, рухнет, надо думать как выстоять под этим обвалом и подставить плечо своему государству. Я не призываю вставать и бежать с криками "долой", но ежедневно делать хоть что-нибудь.

Конечно, и Лукашенко сам стал сибаритом - к примеру, взял и уехал, все бросив, "с визитом", аж на две недели или просто захотел поиграть в хоккей - ну устал от власти! И его усталость передалась в общество.

Усердствуют разве те, кто имеют возможность что-то реально урвать или заработать. Это и причина того, почему деловая инициатива у нас не развивается, так как большинство не видит возможности для ее реализации.

И много кто не может добраться туда, где лежат деньги, а многие по моральным убеждениям не хотят. Более того, если кому-то что-то удалось создать-заработать без разрешения c верху, он автоматом переходит "на ту" сторону баррикады или вообще за решетку. При том, что чувство солидарности и в оппозиции стало близким к нулю. Это объясняется и тем, что большая ее часть перешла из активно бойцовского в "офисный" режим, где рассуждают о возможности "диалога". Здесь мотивация получить различные блага и ... усталость - от десятилетий борьбы, что тянется и, по большому счету, не дает ожидаемых результатов.

- Вы сами на заре политической карьеры говорили, что "вынуждены пойти в политику" и "поэт и политик - понятия несовместимые". А теперь вам даже коллеги - не буду называть фамилии - говорят, что "зачем апостолу Духовности было идти в политики и вообще "вхолостую было выходить из окопов, чтобы бросаться неизвестно как и неизвестно зачем?!"

- Что-то слишком много меня в последнее время начали "жалеть" - пишут-приходят: Владимир Прокофьевич, вы же такой поэт, зачем это особенно сейчас, когда идет настоящая охота.

В "Народной воле" были аж две полосы про "охоту на Некляева". Но не надо - я не мальчик, который не понимает что делает и мне не 17, а 71. И знаю, в какой ситуации нахожусь я и общество.

Но ведь эти "сожаления" несут в себе самосожаление и самооправдание. Я кому-то сказал: "Если бы я не делал того, что вопреки всем и может себе делаю - и тебе бы спокойнее было?!”

Я не хочу отмахиваться от этих людей. Но этим занимается сегодня вся государственная пропаганда - создает настроение поражения, неверия в победу! Мол, сидите и, как в китайской мифологии, ждите, когда река принесет труп врага. А я не китаец - я белорус! И вырос на земле, которая всю свою историю вела борьбу. И на Западе, и на Востоке. Чтобы выжить и людьми зваться.

И неправда что предки не побеждали врагов - а как тогда мы выжили ?! Неправда и то, что сегодня все согласились с напастью на нашей земле - устали, но не согласились! И если не будет людей, которые "вылезают из окопов", все эти провластные собаки протявкают на Запад что - смотрите, у нас же тишина и спокойствие, никто не выходит на улицу и не протестует.

Ни против третьих декретов или пятых, ни против того, что в армии убивают наших детей - это же все "эпизоды"! А общая ситуация у нас лучшая в Европе - сидим "на гвозде", как говорят о белорусах. Нет! Я в Крево родился и там умру. И буду жить так, как считаю нужным.

- Вы сами только что заметили, что люди, как в советские времена, сетуют на власть, но по коммуналкам. На улицах пасмурные лица и безработица. Вот и Зенон Позняк недавно написал, что у современного поколения вместо крови вода в жилах. Какие же тактические задачи перед собой cтавит оппозиция и вы?

- Приведу пример, в камере, где я сидел, было четверо или пятеро человек. Все считают, что у них несправедливые сроки. У всех претензии к тюремщикам, которые кому-то передачи не передают или лекарства. И - "всех порежем, как только ножи дадут". После утра проверка - к стене всем из камеры и обыск начинается. И все руки за спину, головы вниз и ни единого слова "обидчикам", о которых часами говорили.

И в этой ситуации нужно было стоять так вместе с ними - не только ради собственного достоинства, но и понимания того, что ты и им должен помочь. И тогда смотришь - один скажет, что из крана капает, второй о том, что должны обеспечить то и то. И уже руки жмут - "Прокоп, мы еще свое возьмем!" Идет накопление энергии, которая способна изменить положение, в котором этот человек привык жить.

- Но что будет, когда Лукашенко неминуемо уйдет - обычно начинается период раздрая, передела, криминал...

- Уйдет не Лукашенко, а режим, что он создал. А это труднее. Психология любого авторитарного правителя - не позволять кому-то приблизиться к вершинам власти. И броситься к корыту и жук, жаба - и пророссийские, и демократические, и национальные силы, и диктаторские.

Для меня главное - не только какой будет политика с экономикой, но - национальное сознание, язык и культура. Исторический опыт - когда не было духовного фундамента, все "системы" рушились. Поэтому Зенон не прав - кровь всегда кровь и одинаковой температуры. А когда говорит о языке и культуре - то, значит, не будет фундамента государства. Со всеми последствиями. Поэтому задача - остаться своим родом, народом, семьей, в своем государстве. А это возможно, если государство независимое и реальное.

- Получается ли у вас писать?

- Если бы тюремщики не мешали - самое время писать. Из-за них я потерял написанную поэму. В камере бумагу и карандаш не давали. И это давление и гипертонический криз. В "американке", где разрешали пользоваться, написал "Турму".

И уже поэтому не считаю это время потерянным. Так что слава Богу за все и за то, что не оставляет меня в текстах. И "хай рвецца Пагоня з дзяржаўнай пячаткі – непадкаваныя б’е капыты…”