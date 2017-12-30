Как не переесть на Новый год: лучшие способы 3 30.12.2017, 8:36

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Наверное, каждый помнит ощущение за новогодним столом, когда куранты еще не били, а уже тяжело встать.

Что уж тут говорить о танцах и веселье? Когда переел, еще час-полтора нужно будет

Эксперты подсказали, что делать, чтобы не переесть на Новый год.

Питаться целый день 31 декабря, как обычно. То есть, завтрак, обед и ужин, а также два легких перекуса между основными приемами пищи. Таким образом, ближе к 12 ночи вам не будет хотеться съесть все подряд.

Налегайте на овощи и фрукты. Свежие нарезки или салаты без майонеза - отличные блюда, которые позволят вам чувствовать себя легко и свободно.

Перестаньте запивать и без того калорийные блюда газированными сладкими напитками. Углекислый газ заставляет желудок раздуваться в переносном смысле этого слова. Но у человека после первых глотков уже появится ощущение сытости, вздутия живота и метеоризм.

Ешьте сразу горячее. Обычно на новогоднем столе много места занимают закуски и салаты с майонезом, а после 12 ночи на нем появляется мясо и рыба. Так вот, если вы хотите не страдать от переедания, то дождитесь горячего и ешьте его без привычной картошки, а лучше с зеленью или овощами.

Крепкий алкоголь вместо сладких коктейлей. Практически все коктейли готовятся из газированных напитков, сладких ликеров, сахара, сиропов и так далее. Таким образом новогодние коктейли становятся суперкалорийными и от них у вас появится ощущение, что вы переели или перепили. В общем, лучше выпить несколько рюмок водки или бокал вина, чем 5-6 коктейлей.

Танцуйте. Новый год - это веселый праздник и он не проходит без песен и плясок. Если вы уже успели попробовать пару-тройку блюд с новогоднего стола, то пора отправиться на танцпол и согнать лишние калории.