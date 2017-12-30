Видеофакт: Минское «Динамо» и группа «Стекловата» записали новогоднее поздравление 4 30.12.2017, 17:13

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Поют «зубры» хуже, чем играют в хоккей.

Новый год – время самых разных подарков, видимо, так подумали хоккеисты нашей страны, связались с интересной группой «Стекловата», записали очень новогодний клип и выложили его на ютуб. За день ролик посмотрели более трех тысяч человек, пишет kyky.org.

Спойлер: поют спортсмены хуже, чем играют в хоккей. Смотрим:

Группа «Стекловата» приобрела известность благодаря «вирусному» новогоднему поздравлению, которое покорило Сеть и превратилось в интернет-мем.