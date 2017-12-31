Национальная премия за защиту прав человека в 2017 году 1 31.12.2017, 10:12

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Cайт Charter97.org объявляет лауреатов Национальной премии в области защиты прав человека за 2017 год.

Национальной премией за защиту прав человека имени Виктора Ивашкевича в этом году награждаются:

Павел Белоус

Павел Белоус

Основатель «Арт-сядзiбы» Павел Белоус своим примером показывает, что белорусы имеют конституционное право на то, чтобы быть белорусами в своей стране. Павел многое сделал для продвижения белорусской национальной идеи и национальных символов. За свои идеи глава «Арт-сядзiбы» готов жертвовать свободой. 26 марта 2017 года он вышел на Октябрьскую площадь Минска с требованием освобождения арестованных накануне в День Воли сотен белорусов. Награждается в двух номинациях - «За смелость в творчестве» и «За личное мужество».

Леонид Судаленко

Леонид Судаленко

Правозащитник, правовой инспектор независимого профсоюза радиоэлектронной промышленности по Гомельской области самоотверженно борется за права трудящихся. В 2017 году Леонид Судаленко помог многим безработным людям, которые попали под действие абсурдного декрета Лукашенко «О тунеядцах», а также защищал не только членов профсоюз РЭП, но и других работников, чьи права нарушались администрациями предприятий. Награждается в номинации «За личное мужество».

Ольга Николайчик

Ольга Николайчик

Талантливый режиссер-документалист Ольга Николайчик стала сегодня настоящим правозащитником. Как человек с обостренным чувством справедливости она бьется за права всех, помогая и поддерживая тех, чьи права нарушаются в диктаторской Беларуси. Ольга выходила на Марши рассерженных белорусов, защищала Куропаты, протестовала против российских войск в Беларуси, помогала политическим заключенным, защищала женщин, подвергшихся сексуальным домогательствам. Ольга Николайчик награждается в номинации «За личное мужество».

Ольга Чайчиц

Ольга Чайчиц

В 2017 году против независимых журналистов и фрилансеров в Беларуси были возбуждены более 100 административных дел за исполнение ими профессиональных обязанностей. Журналистка телеканал «Белсат» Ольга Чайчиц неоднократно задерживалась во время проведения стримлайнов с акций протеста в Беларуси, в течениe года ее судили по административным делам 7 раз. Ольга награждается в номинации «За отстаивание принципов свободы слова».

Евгений Афнагель

Евгений Афнагель

Координатор гражданской кампании «Европейская Беларусь», один из лидеров Белорусского Национального Конгресса вернулся в Беларусь после четырех лет вынужденной эммиграции, продолжил борьбу и стал одним из лидеров уличных протестов. Человек невероятной личной скромности и огромного мужества. Его жизненное кредо: «Права человеку не даются, а отстаиваются в борьбе». Евгений Афнагель награждается в номинации «За личное мужество».