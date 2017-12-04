Лукашенко наградил офицеров учебного центра, где погиб Александр Коржич 46 4.12.2017, 13:17

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Александр Коржич

Шесть офицеров из Печей получили медали «За безупречную службу».

Правитель Беларуси подписал указ №423, который может стать рекордным по количеству офицеров, получивших награды. В числе награжденных есть и представители 72-го учебного центра – того самого, где погиб солдат Александр Коржич, сообщает сайт belaruspartisan.org.

Шесть представителей оскандалившегося учебного центра получили медали «За безупречную службу» разной степени. Это начальник центра по физподготовке и спорту, преподаватели, офицеры, ответственные за техническое обеспечение. Надо понимать, они не имеют непосредственного отношения к смерти солдата Коржича (или даже можно говорить – солдат, потому что возбуждены уголовные дела и по более ранним фактам гибели срочников). Однако, вряд ли уместно награждать за безупречную службу тех, кто не мог не знать и не понимать, что происходит в учебном центре, но молчал и покрывал.

Примечательно, что награждены также офицеры Генштаба, центрального аппарата Минобороны, задача которых контролировать ситуацию в войсках. Получили свои медали и офицеры отдела информации Управления идеологической работы Министерства обороны, которое старательно прикрывало масштабы дедовщины в армии.

Указы о награждении военных в нашей стране дело формальное и рутинное: у многих медалей больше, чем у участников боевых действий. Однако в разгар общественного возмущения масштабами дедовщины в армии указ Лукашенко о награждении военных вряд ли можно считать уместным.