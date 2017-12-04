Федерации хоккея Беларуси просит пустить сборную России на Олимпиаду 20 4.12.2017, 18:06

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Белорусские спортивные функционеры выступили с официальным заявлением.

Федерация хоккея Беларуси обнародовала официальное заявление по поводу вопроса допуска сборной России на Олимпийские игры-2018, которое возникло в связи с допинговым скандалом, пишет «Белсат».

«Ассоциация «Федерация хоккея Республики Беларусь» поддерживает обращения национальных хоккейных ассоциаций и заявление Международной Федерации хоккея об участии России в зимних Олимпийских играх в Корее. Мы убеждены, что национальная сборная России в полной мере заслуживает быть в Корее, учитывая отсутствие каких-либо претензий к ней хоккеистов. Считаем, что все «чистые» спортсмены должны иметь возможность участия в соревнованиях», – отмечается в заявлении ФХБ.

Олимпийские игры в Пхенчхане пройдут 9-25 февраля 2018 года. Из-за последних допинговых скандалов в российском спорте участие спортсменов России в играх 2018 года находится под вопросом.

В июле 2016 года Всемирное антидопинговое агентство (WADA) выпустило первую часть доклада специальной комиссии под руководством Ричарда Макларена, где утверждалось, что в России с 2011 по 2015 годы была создана целая система по сокрытию положительных допинг-проб спортсменов. В документе прямо говорится, что этой системой руководили государственные ведомства.

Ожидается, что решение по допуску сборной России к участию в играх 2018 года будет принято на исполкоме Международного олимпийского комитета (МОК) в начале декабря. 19 октября Владимир Путин заявил, что допуск России к участию в турнире под нейтральным флагом равно как и полный недопуск будут «унижением для страны».