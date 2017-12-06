Американские бомбардировщики пролетели над Корейским полуостровом 26 6.12.2017, 12:47

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B-1B Lancer

Фото: AP

Пентагон продемонстрировал Пхеньяну свою силу.

США и Южная Корея продолжают совместные военно-воздушные учения «Бдительный ас»

Американские бомбардировщики B-1B Lancer в среду пролетели над Корейским полуостровом в рамках совместных военно-воздушных учений с Южной Кореей, сообщает «Голос Америки».

Об этом сообщило в среду южнокорейское информационное агентство «Рёнхап».

Ссылаясь на Объединенный комитет начальников штабов вооруженных сил Южной Кореи, агентство сообщило, что учения демонстрируют «готовность и способность дать мощный ответ на ядерные и ракетные угрозы со стороны Северной Кореи».

Пятидневные совместные учения США и Южной Кореи «Бдительный ас» начались в понедельник на фоне усиления напряженности в отношениях с КНДР.

Ежегодные учения с участием нетипично большого количества американских стелс-истребителей последнего поколения проходят через неделю после того, как Северная Корея провела испытание своей самой мощной ракеты – межконтинентальной баллистической ракеты, потенциально способной долететь до Восточного побережья США.