Путин из цеха 5 Александр Хотц

7.12.2017, 8:20

2,740

Путин и вальцовщики «сбацают» наконец российское будущее.

Если бы Путин заявил о планах нового президентства где-нибудь в МГУ, в Академии наук, на худой конец в Сколково, - это бы звучало угрожающе. Но он предпочёл заводской цех и массовку "трудящихся", насмешив архаичной символикой.

Именно из цехов "славного" автопрома он позвал нас в Россию будущего. Её, действительно, "никто не остановит", поскольку (судя по всему) откажут тормоза.

Вы думали Россия 21 века - это технологии, чипы, айфоны, спутники и глобальные коммуникации? Ничего подобного. Это токари, вальцовщики, кладовщики и сварщики (при всём к ним уважении), - которые и сварганят нам (прямо в цеху) новый российский смартфон, склепают конкурентый кроссовер, а то и "сбацают" наконец российский компьютер.

Всё это просто смешно.

Архаичный политик вынужден обращаться к архаичной среде, свойства которой делают её наиболее удобной для манипуляций. Не желая этого, Путин символически приоткрывает механику авторитарной системы, закулисье кукольного театра.

Мифические "трудящиеся" (ещё с советских времён) особенно дороги режиму тем, что они легко управляемы - в силу относительно низкой квалификации, социальной зависимости, среднего (во всех смыслах слова) образования, не говоря об интеллекте.

Окружая "режиссёра" цеховым "кордебалетом", "трудящиеся" показали неплохую дрессуру и знание ролей.

Проституированная рабочая среда - находка для любого диктатора. Картинка "вождя" и его "стада" - и есть точный образ "России будущего", в которое страна отправится стройными рядами в 18-ом году.

Именно этот малообразованный, покорный российский охлос - является социальной базой путинизма, к нему-то "вождь" и обратился за поддержкой "большинства". Точней, за имитацией поддержки, поскольку охлос (априори) не является субъектом политики.

Люди "от сохи" и "от станка" - будут строить мозолистыми руками Россию 21 века, которую "никто не остановит"...

И совсем не случайно речь в цехах велась о "подавляющем большинстве". Кого это "большинство" собралось "подавлять" на 18-ом году путинской власти - гадать не приходится.

Александр Хотц