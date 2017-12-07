Премьер-министр Польши Беата Шидло ушла в отставку
- 7.12.2017, 22:38
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На ее место предлагается вице-премьер и министр финансов Матеуш Моравецкий
Премьер-министр Польши Беата Шидло подала в отставку.
Об этом сообщила журналистам пресс-секретарь правящей партии «Право и справедливость» (PiS) Беата Мазурек.
«Беата Шидло подала в отставку, и мы (политический комитет PiS – прим. Charter97.org) приняли отставку», — сказала Мазурек.
Кандидатом на пост премьера политический комитет выбрал вице-премьера, министра финансов и развития Матеуша Моравецкого.
Беата Шидло возглавляла польское правительство с 2015 года. Ей было поручено сформировать кабинет после того, как «Право и справедливость» — партия Ярослава Качиньского - победила на парламентских выборах.
Правительство Беаты Шидло стало первым в истории посткоммунистической Польши «кабинетом большинства» — результаты голосования позволили не формировать коалицию.