Премьер-министр Польши Беата Шидло ушла в отставку 7.12.2017, 22:38

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Беата Шидло

На ее место предлагается вице-премьер и министр финансов Матеуш Моравецкий

Премьер-министр Польши Беата Шидло подала в отставку.

Об этом сообщила журналистам пресс-секретарь правящей партии «Право и справедливость» (PiS) Беата Мазурек.

«Беата Шидло подала в отставку, и мы (политический комитет PiS – прим. Charter97.org) приняли отставку», — сказала Мазурек.

Кандидатом на пост премьера политический комитет выбрал вице-премьера, министра финансов и развития Матеуша Моравецкого.

Беата Шидло возглавляла польское правительство с 2015 года. Ей было поручено сформировать кабинет после того, как «Право и справедливость» — партия Ярослава Качиньского - победила на парламентских выборах.

Правительство Беаты Шидло стало первым в истории посткоммунистической Польши «кабинетом большинства» — результаты голосования позволили не формировать коалицию.