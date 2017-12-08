Naviband выдали полностью белорусскоязычный альбом «Адной дарогай» 1 8.12.2017, 12:32

Фото: charter97.org/Иван Межуй

Песни альбома были написаны сразу после участия в «Евровидении» на хуторе.

Белорусская группа Naviband 8 декабря опубликовала четвертый студийный альбом «Адной дарогай» - второй полностью белорусскоязычный, передает «Радыё Свабода».

По информации группы, песни альбома были написаны сразу после участия в «Евровидении» на хуторе в 300 км от Минска, а записаны уже в студийных условиях - в студии звукорежиссера Brutto Андрея Бобровко. Услышать альбом вживую можно будет в минском Prime Hall 9 марта.

Новый альбом можно также послушать или купить на iTunes, Google Play и «Яндекс.Музыка».

Накануне издания альбома группа опубликовал клип на песню «А дзе жывеш ты?», в котором СМИ увидели намеки на то, что пара солистов ждет ребенка - после Ксения Жук и Артем Лукьяненко подтвердили это.

Группа Naviband в 2017 году стала первой, которая исполнила песню на белорусском языке на «Евровидении». К тому же группа победила на «Басовішчы-2015», на премии «Герои года-2015» и в конкурсе «Заспявай 2.0»