Правительство Польши официально ушло в отставку 1 8.12.2017, 19:19

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Президент Польши выдвинул министра финансов Матеуша Моравецкого на пост премьера.

Правительство Польши во главе с Беатой Шидло официально ушло в отставку.

Церемония прошла в президентском дворце в Варшаве. Президент Анджей Дуда вручил Шидло акт о принятии отставки и одновременно поручил ей руководить правительством до формирования нового кабмина, передает Reuters.

В соответствии с законодательством, премьер-министра назначает президент. Дуда выдвинул на этот пост вице-премьера, министра финансов и развития Матеуша Моравецкого, которому поручил сформировать новое правительство.

По данным Польского агентства печати, голосование по утверждению кандидатуры Моравецкого и его кабинета министров пройдет в Сейме (нижняя палата парламента) во вторник, 12 декабря.

Как отмечает польская газета Rzeczpospolita, выдвижение Моравецкого на пост главы правительства говорит о том, что правящая партия хочет сконцентрировать свои усилия на развитии экономики страны. Моравецкий - сторонник большего вмешательства государства в экономику и привлечения инвестиций, указывает издание. Оно также предполагает, что в январе кабинет министров ждут новые перестановки.

Шидло накануне вечером подала прошение об отставке в политический комитет правящей партии «Право и справедливость». Комитет принял отставку и выбрал кандидатом на пост премьера Моравецкого.