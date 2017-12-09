В Витебске открыли фрески 18-го века 2 9.12.2017, 16:20

Фрески открыли во время работ в главном корпусе бывшего здания базилианского монастыря.

В главном корпусе бывшего здания базилианского монастыря в Витебске открытые фрески второй половины XVIII века.

Фрески нашли в помещении бывшей теплой церкви под несколькими слоями масляной краски, которой покрывались стены в здании, где до последнего времени размещался станко-инструментальный колледж, об этом сообщил в социальных сетях архитектор Евгений Калбович. В 2017 году это здание передали гимназии №1 и началась подготовка к его реконструкции, пишет news.vitebsk.cc.

Кроме фресок на потолке здания при расчистке открылась роспись, выполненная в технике гризайль - этот вид декоративной живопили использовался для имитации скульптурных барельефов, или архитектурных форм.

Каменные дома базилианского монастыря строились с 1743 по 1785 год, кроме помещений монахов в нем находилась и школа для детей знати. В 1799 году по приказу российского императора Павла I монастырь и собор при нем были переданы православному ведомству.

После закрытия колледжа на здание претендовали несколько различных организаций, в том числе - Витебская епархия Белорусской православной церкви. Главный корпус монастыря сохранился в перестроенном виде - он был значительно расширен и потерял барочную крышу.