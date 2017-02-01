Польские таможенники нашли в пустых бревнах 600 тысяч сигарет из Беларуси 39 1.02.2017, 13:45

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Контрабандисты просверлили в сосновных бревнах аккуратные отверстия длиной по 6 метров.

Сотрудники Варшавского центрального следственного бюро полиции при поддержке Таможенной службы Варшавы и Белостока задержали в Сокулке контрабанду в почти 600 тысяч сигарет, сообщает «Радыё Рацыя».

Контрабандный товар был спрятан в сосновых бревнах, которые привезли из Беларуси железной дорогой.

Стоимость спрятанных сигарет - около 400 тысяч злотых. Согласно выводам экспертов Центрального следственного бюро полиции, если бы такое количество нелегальных сигарет попало на польский рынок, казна понесла бы убытки в 700 тысяч злотых.

Криминальная группа, занимающаяся контрабандой сигарет из Беларуси, придумала довольно нетрадиционный способ, который потребовал много работы и финансовых ресурсов. В специально подготовленных бревнах длиной 6 метров были просверленные отверстия диаметром 10 см, где и были спрятаны сигареты. Начато дело, которое направили на дальнейшее рассмотрение Таможенной службы в Белостоке.