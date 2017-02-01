Трампа в российских СМИ упоминают чаще Путина 16 1.02.2017, 14:14

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Коллаж АБН

За последние несколько лет — это первый случай, когда верхняя строчка рейтинга упоминания в СМИ остается не за Путиным.

Дональд Трамп, ставший 45-м президентом США, возглавил топ-10 самых упоминаемых персон в январе: он получил более 202 тысяч ссылок в материалах различных российских СМИ политической и финансово-экономической направленности. Таковы данные "Системы комплексного анализа новостей" (СКАН), созданной "Интерфаксом".

За последние несколько лет это первый случай, когда верхняя строчка рейтинга остается не за президентом РФ Владимиром Путиным - в январе 2017 года он занимает второе место по упоминаемости в российской прессе (147,7 тысяч ссылок в СМИ). До этого перестановки в топе рейтинга упоминаемости наблюдались только в период, когда пост президента РФ занимал Дмитрий Медведев (с 2008 по 2011 год).

Экс-президент США Барак Обама получил 61 155 ссылок в прессе (третье место рейтинга), проигравший на выборах кандидат от Демократической партии Хиллари Клинтон - 23 843 ссылок (седьмое место). Отметим, что последние выборы президента США привлекли максимальное внимание СМИ - предвыборные кампании Барака Обамы и его победы на выборах не освещались так широко.

В первую десятку самых интересных прессе персон в январе также вошли председатель правительства РФ Дмитрий Медведев (40 862 упоминаний), президент Украины Петр Порошенко (34 763), пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков (27 420), министр иностранных дел РФ Сергей Лавров (16 513), экс-президент Украины Виктор Янукович (13 081) и белорусский диктатор Александр Лукашенко (12 155).

Значение рейтинга определяется по количеству документов с упоминанием той или иной персоны за указанный период, поступивших в базу данных "СКАН" из центральных и региональных СМИ, информационных агентств, специализированных и отраслевых изданий, ТВ и радио, интернет-сайтов.