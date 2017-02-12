В Витебской области реальные зарплаты в 1,5-2 раза ниже «среднестатистической»2
- 12.02.2017, 13:55
Цифры с расчетных листков наглядно изобличают ложь чиновников.
В декабре, согласно данным Белстата, средняя зарплата в Беларуси уже равнялась 801,60 рублей.
Эта новость вызвала горячее обсуждение в социальных сетях. Жители Витебского региона стали рассказывать, кто какую зарплату получает и выкладывать свои расчетники, демонстрируя, насколько реальные цифры далеки от официальных.
«Витебский курьер» провел свое небольшое расследование и попросил жителей города и области на условиях анонимности показать свои расчетные листки. И тут оказалось, что в некоторых частных организаций расчетники не выдают, а некоторые, особенно представители молодого поколения, рассмотрев цифры, не хранят документ, другие категорически отказались показать, сколько им начислено.
Итак, в каких сферах самая высокая и самая низкая заработная плата? Сразу уточним, что при составлении рейтинга бралась зарплата без вычета налогов.
Производство, одно из первых по оплате в Витебске: 650 рублей
На производстве в нашем городе занято огромное количество людей. На каждом предприятии люди получают зарплату по-разному. Свой расчетный листок нам показал работник предприятия «Марко». У комплектовщика изделий на енная за декабрь месяц зарплата (правда, с учетом подарков к празднику) составила чуть более 650 белорусских рублей.
Строительство, инженер: около 600 рублей
Если еще несколько лет назад строители получали довольно неплохую зарплату, то сегодня ситуация уже не столь радужная. Например, перед Новым годом за ноябрь инженеры с высшим образованием увидели в своих расчетниках чуть более 630 белорусских рублей. Что уж тогда говорить про обычных рабочих?
Туристическая сфера, директор: около 500 рублей
Турфирмы в городе переживают не лучшие времена, что отражается на зарплатах людей, которые там работают. Например, директор одной из туристических фирм нашего города за декабрь месяц получил около 500 рублей.
Образование: от 600 до 300 рублей
Традиционно считается, что меньше всех получают люди, занятые в сфере образования. Так преподаватель одного из витебских вузов получает начисленными всего чуть более 600 белорусских рублей.
Еще меньше получают учителя. Например, в этом расчетном листке начисленная зарплата учителя составляет всего 431 белорусский рубль.
Что касается зарплаты воспитателя детского садика, то расчетный нам посмотреть не удалось.
«Я не храню расчетные листки. А зачем? – рассказала Ольга, воспитатель детского сада. – Поэтому поверьте на слово: я работаю в садике третий год, и моя зарплата составляет около 290 рублей. У воспитателей, которые проработали не один год и имеют категорию, она, конечно, выше, но до официальной средней ей очень далеко».
Медицина: 360 рублей
Невысокая зарплата и у сотрудников медицинских учреждений, в частности у медсестер, санитарок и провизоров. Так, молодой специалист-провизор в одной из больниц области получил за декабрь начисленными всего 365 белорусских рублей.
«Я работаю медсестрой в районной больнице уже почти два десятка лет, – рассказала Ксения. – Но большой зарплатой похвастаться не могу. Возможно, некоторые врачи у нас в больнице и получают такую зарплату, о которой говорят по телевизору, но, думаю, что не все. Интересно то, что если раньше расчетники всех сотрудников могли лежать на столе в кабинете месяцами, то сегодня каждый быстренько забирает свой и прячет. Мне кажется, постоянная нехватка денег, которую сегодня ощущают многие, сделала людей завистливыми и озлобленными на всех вокруг».
Как и провизор, медсестра в одной из больниц области получает «грязными» 360 белорусских рублей.
Сельское хозяйство: от 500 до 245 рублей
Тем, кто занят в сельском хозяйстве, также о высоком заработке мечтать не приходится. Например, в колхозе под Витебском полевод за декабрь получил всего 245 белорусских рублей, а животновод – 496 белорусских рублей.
Дворники: около 200 рублей
Тяжелее всем приходится тем, кто занят физическим, низкооплачиваемым трудом, например, дворникам.
«Я уже несколько лет на пенсии, но работаю дворником, – рассказал 65-летний Владимир. – Пенсия моя – 300 рублей, зарплата дворника – почти 200. Очень болеет жена, нужны лекарства, а детей нам Бог не дал, потому и подрабатываю».