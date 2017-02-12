В Витебской области реальные зарплаты в 1,5-2 раза ниже «среднестатистической» 2 12.02.2017, 13:55

Фото: tut.by

Цифры с расчетных листков наглядно изобличают ложь чиновников.

В декабре, согласно данным Белстата, средняя зарплата в Беларуси уже равнялась 801,60 рублей.

Эта новость вызвала горячее обсуждение в социальных сетях. Жители Витебского региона стали рассказывать, кто какую зарплату получает и выкладывать свои расчетники, демонстрируя, насколько реальные цифры далеки от официальных.

«Витебский курьер» провел свое небольшое расследование и попросил жителей города и области на условиях анонимности показать свои расчетные листки. И тут оказалось, что в некоторых частных организаций расчетники не выдают, а некоторые, особенно представители молодого поколения, рассмотрев цифры, не хранят документ, другие категорически отказались показать, сколько им начислено.

Итак, в каких сферах самая высокая и самая низкая заработная плата? Сразу уточним, что при составлении рейтинга бралась зарплата без вычета налогов.

Производство, одно из первых по оплате в Витебске: 650 рублей

На производстве в нашем городе занято огромное количество людей. На каждом предприятии люди получают зарплату по-разному. Свой расчетный листок нам показал работник предприятия «Марко». У комплектовщика изделий на енная за декабрь месяц зарплата (правда, с учетом подарков к празднику) составила чуть более 650 белорусских рублей.

Заработная плата комплектовщика на “Марко”

Строительство, инженер: около 600 рублей

Если еще несколько лет назад строители получали довольно неплохую зарплату, то сегодня ситуация уже не столь радужная. Например, перед Новым годом за ноябрь инженеры с высшим образованием увидели в своих расчетниках чуть более 630 белорусских рублей. Что уж тогда говорить про обычных рабочих?

Зарплата инженера на одном из строительных предприятий

Туристическая сфера, директор: около 500 рублей

Турфирмы в городе переживают не лучшие времена, что отражается на зарплатах людей, которые там работают. Например, директор одной из туристических фирм нашего города за декабрь месяц получил около 500 рублей.

Зарплата директора одной из туристических компаний нашего города

Образование: от 600 до 300 рублей

Традиционно считается, что меньше всех получают люди, занятые в сфере образования. Так преподаватель одного из витебских вузов получает начисленными всего чуть более 600 белорусских рублей.

Зарплата преподавателя вуза

Еще меньше получают учителя. Например, в этом расчетном листке начисленная зарплата учителя составляет всего 431 белорусский рубль.

Зарплата учителя в одной из школ города

Что касается зарплаты воспитателя детского садика, то расчетный нам посмотреть не удалось.

«Я не храню расчетные листки. А зачем? – рассказала Ольга, воспитатель детского сада. – Поэтому поверьте на слово: я работаю в садике третий год, и моя зарплата составляет около 290 рублей. У воспитателей, которые проработали не один год и имеют категорию, она, конечно, выше, но до официальной средней ей очень далеко».

Медицина: 360 рублей

Невысокая зарплата и у сотрудников медицинских учреждений, в частности у медсестер, санитарок и провизоров. Так, молодой специалист-провизор в одной из больниц области получил за декабрь начисленными всего 365 белорусских рублей.

Зарплата провизора в одной из больниц области

«Я работаю медсестрой в районной больнице уже почти два десятка лет, – рассказала Ксения. – Но большой зарплатой похвастаться не могу. Возможно, некоторые врачи у нас в больнице и получают такую зарплату, о которой говорят по телевизору, но, думаю, что не все. Интересно то, что если раньше расчетники всех сотрудников могли лежать на столе в кабинете месяцами, то сегодня каждый быстренько забирает свой и прячет. Мне кажется, постоянная нехватка денег, которую сегодня ощущают многие, сделала людей завистливыми и озлобленными на всех вокруг».

Как и провизор, медсестра в одной из больниц области получает «грязными» 360 белорусских рублей.

Зарплата медсестры в одной из больниц области

Сельское хозяйство: от 500 до 245 рублей

Тем, кто занят в сельском хозяйстве, также о высоком заработке мечтать не приходится. Например, в колхозе под Витебском полевод за декабрь получил всего 245 белорусских рублей, а животновод – 496 белорусских рублей.

Зарплата полевода

Зарплата животновода

Дворники: около 200 рублей

Тяжелее всем приходится тем, кто занят физическим, низкооплачиваемым трудом, например, дворникам.

Зарплата дворника

«Я уже несколько лет на пенсии, но работаю дворником, – рассказал 65-летний Владимир. – Пенсия моя – 300 рублей, зарплата дворника – почти 200. Очень болеет жена, нужны лекарства, а детей нам Бог не дал, потому и подрабатываю».