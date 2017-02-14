В Гомеле пройдет первый в Беларуси суд «тунеядца» против властей 5 14.02.2017, 9:25

Александр Семенов

Фото: kp.by

Гомельчанин намерен доказать незаконность указа Лукашенко.

Во вторник, 14 февраля, в Гомеле пройдет первый в Беларуси суд "тунеядца" против государства.

53-летний Александр Семенов собирается доказать незаконность "налога на тунеядцев", противоречие декрета руководителя государства Конституции. Также он хочет добиться признания своего участия в финансировании государственных расходов и неприменения к нему декрета, передает Еврорадио.

Семенов имеет 28 лет трудового стажа, с 2013 года официально считается безработным, работу в Беларуси найти не смог, занимался бизнесом в России. В 2015 году вынужден был вернуться на родину, жил на свои сбережения.

Александру Семенову помогает сотрудник независимого профсоюза РЭП, юрист и правозащитник Леонид Судаленко.