Поддержать «тунеядца» в суд пришли десятки гомельчан 11 14.02.2017, 11:17

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Александр Семенов добивается признания абсурдного налога незаконным.

Утром 14 февраля в Гомеле, в Центральный районный суд поддержать «тунеядца» пришли около 50 человек, передает «Еврорадио». 53-летний Александр Семенов собирается доказать незаконность «налога».

Он добивается, чтобы суд признал его участие в финансировании государственных расходов и неприменения к нему декрета. Выяснилось, что все люди не смогут попасть на процесс, в зал сможет поместится чуть более трех десятков человек.

Напомним, Марш рассерженных белорусов состоится 17 февраля в 18 часов на Октябрьской площади в Минске.