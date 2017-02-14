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Белорусы Нью-Йорка отметили День влюбленных

  • 14.02.2017, 23:37

Почти полсотни белорусов собрались вместе, чтобы отпраздновать День Святого Валентина, который отмечается в США с 1777 года.

Праздничное мероприятие состоялось в рамках очередного собрания Белорусско-Американского Объединения «Погоня». Конференц-зал в Манхэттене едва вместил всех желающих, пишет belaruspartisan.org.

Вначале председатель Белорусско-Американского Объединения «Погоня» Виталий Зайка рассказал о текущей деятельности организации, а также обратил внимание гостей на ряд белорусскоязычных изданий, которые печатаются в США (в частности, альманах «Беларус»).

Поэтесса Ирина Ходоренко представила аудитории не только свои стихи и поэтические произведения классиков отечественной литературы, но и провела шуточную викторину со сладкими призами, поведав ряд интересных историй из жизни белорусских писателей.

Музыкант Валерий Климович проникновенно исполнил хорошо известные хиты под гитару и был вызван «на бис» под громкие аплодисменты.

Свою лепту в мероприятие внесли две Валентины - в частности, Валентина Якимович пригласила всех желающих присоединиться к участию в традиционном белорусском обряде встречи весны в начале марта. В свою очередь, Валентина Тригубович призвала новых жителей мегаполиса делать пожертвования на поддержку двухтомника произведений выдающегося поэта Владимира Дубовки.

Основательница белорусскоязычного киноклуба в Нью-Йорке Анастасия Сергиеня анонсировала очередной кинопоказ, приуроченный ко Дню влюбленных.

А культорганизатор Анна Шарко заинтриговала творческими планами на весну, среди которых значится проведение мероприятия с участием известных музыкантов из Беларуси.

Те люди, кто прилетел в США совсем недавно, охотно рассказывали о себе и устанавливали новые контакты. На творческом вечере было много молодежи, что укрепляет надежду на дальнейшее сохранение родного языка и народных традиций за океаном, среди будущих поколений белорусов.


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