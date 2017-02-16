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Реальные доходы белорусов показали самое сильное падение за последние 10 лет

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  • 16.02.2017, 19:06
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Даже по официальным данным ситуация с падением доходов населения выглядит катастрофически.

Реальные располагаемые денежные доходы населения в прошлом году составили 92,7% к уровню 2015 года. Об этом сообщает tut.by со ссылкой на Белстат.

Напомним, правительство планировало, что по итогам прошлого года реальные доходы должны увеличиться на 0,5% к показателю 2015 г.

Падение, которое показали реальные доходы за 2016 год, оказалось самым большим за последнее десятилетие. Например, в 2015 году белорусы победнели на 5,9%, в кризисный 2011 — на 1,1%.

По планам правительства, в этом году реальные денежные доходы населения должны вырасти на 1,3% к прошлому году. Однако Всемирный банк прогнозирует, что этот показатель будет снижаться.

В общем объеме доходов большая часть по-прежнему принадлежит зарплате (61,9%), затем следуют пенсии, пособия и другие трансферты (23,9%), доходы от предпринимательства занимают 8,4%, а от собственности — 5,8%. По сравнению с 2015 годом «зависимость» реальных доходов от зарплаты и трансфертов государства незначительно, но выросла.


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