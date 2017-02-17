Активисты профсоюза РЭП собрали более 46 тысяч подписей за отмену декрета о «тунеядцах» 7 17.02.2017, 13:10

Борьба с антиконституционным декретом объединила белорусов по всей стране.

Общенациональная акция по сбору подписей за отмену декрета №3 «О предупреждении социального иждивенчества», инициированная профсоюзом РЭП 18 января, продолжается.

Издание praca-by.info попросило представителей профсоюза подвести итоги первого месяца сбора подписей.

Брестский регион – 2500 подписей

В Брестском регионе было собрано более 2500 подписей. Представитель профсоюза в регионе и заместитель председателя профсоюза РЭП Зинаида Михнюк рассказала, что большинство людей относятся к декрету негативно, поэтому на протяжении последнего месяца офис профсоюза в Бресте был популярным местом среди горожан, желающих подписаться против декрета.

– Везде, где наши активисты собирали подписи – в Бресте, Пинске, Дрогичине, Барановичах, Микашевичах, Давид-Городке – везде встречали одобрение и поддержку, – говорит Зинаида Михнюк. – Помогало сарафанное радио, интернет. Люди приходили и за поддержкой и за помощью в составлении жалоб. Хотя были люди, получившие извещение об уплате сбора, которые жалобу писать не захотели, но сказали, что и платить не собираются.

Гомельский регион – 5400 подписей

Представитель профсоюза по Гомельскому региону Виктор Козлов сообщил, что в Гомеле подписывались целыми подъездами.

– Это было в самом начале кампании. Пришла девушка с супругом к нам подписаться за отмену и взяла подписные листы, чтобы собрать подписи. А когда принесла их нам, оказалось, что люди все из одного дома, только Ф.И.О. и номера квартир отличаются. То есть весь дом подписался за отмену декрета, – рассказал Виктор Козлов.

Активно подписывались в Калинковичах, Речице, Рогачеве.

Активист профсоюза из Мозыря Павел Ноздря рассказал, что подписи собирали везде: на рынке, на предприятиях, в жилых домах.

– Люди с охотой подписывались, – говорит активист. – Я не встретил ни одного человека, который был бы агрессивно настроен или сказал, что это ненужно. Интересный факт: в большинстве своем подписывались за отмену декрета те, у кого есть работа. Ну и пенсионеры тоже порадовали –подписывались активно.

Витебский регион – 3500 подписей

Георгий Разумов, представитель профсоюза по Витебскому региону так описывает процесс сбора подписей:

– Приходишь с утра в офис, а тебя уже ждут люди, – делится своим опытом профсоюзный лидер. – Кого-то проконсультировать, кому-то помочь жалобу написать, подсказать что-то. Истории так называемых «тунеядцев» разные: У кого-то ребенок болен и муж вынужден один работать и содержать всю семью, пока жена сидит с ребенком. Или вот парень живет со своей бабушкой. Оформил над ней опекунство. За это получает 175 рублей, плюс подрабатывает. А время, которое он тратит на опекунство, не учитывается в трудовой стаж. И он, по мнению государства, тоже тунеядец. Мы с ним составили жалобу в налоговую, приложили справки из поликлиники и больницы, чеки за лекарства, коммунальные услуги. Ждем ответа.

– Проблема декрета еще и в том, что поскольку его кое-как «слепили», комментариев к нему нет, и налоговая может трактовать его нормы по-своему, – поясняет Георгий Разумов.

– Мужчина состоит на учете в центре занятости с августа 2015 года, – приводит следующий пример профсоюзный представитель. – Согласно нормам декрета сбор он платить не должен. Но, по мнению налоговой, тот факт, что он менее 183 дней состоит на учете по безработице, является основанием для уплаты не полного сбора в 360 рублей, а 50% от него. Вот и получается, что даже статус «безработного» не освобождает человека от сбора.

Что касается нашего региона, то наибольшую активность проявили жители Орши, Новополоцка, Новолукомля.

Гродненский регион – 3500 подписей

Василий Коробов, представитель профсоюза по Гродненскому региону, как и ряд других профсоюзных активистов Беларуси хотел провести пикет за отмену Декрета №3.

– Помимо сбора подписей мы еще хотели выйти на улицу, высказать свое несогласие с абсурдным документом. Но власти пикет не разрешили, сославшись на неподходящее для этого мероприятия место. Хотя горисполком там мероприятия проводит, – рассказывает Василий Коробов. – А мне не разрешили. В довершение всего еще и позвонили из милиции и попросили прийти подписать бумагу о том, что 17-го февраля я на пикет не выйду.

Профсоюзный представитель отказался.

Он также сообщил, что активисты профсоюза продолжают сбор подписей и в районных центрах – Слониме, Зельве, Лиде и других городах.

Могилевский регион – 5550

Алексей Евгенов, представитель профсоюза по Могилевскому региону, рассказал, что в сборе подписей помогали волонтеры, оcобенно в самом Могилеве, а также в Кричеве, Бобруйске, Горках и Белыничах.

По словам профсоюзного представителя, большинство людей соглашались поставить подпись, но некоторые боялись, были и те, кто выражал недовольство сбором подписей, но таких были единицы.

– Подавляющее большинство высказывалось за отмену. У людей сейчас зарплаты падают, причем сильно, кому-то повезло, и зарплаты просто стоят на месте. Обстановка удушающая. Кстати, одна из наших волонтеров рассказала, что во время сбора подписей наткнулась на тех, кто отказывался подписываться. Определила, что эти люди связаны с работой в госаппарате, поближе «к кормушке», так сказать. Вот они и боятся подписываться.

В Бобруйске Галина Смирнова, активистка профсоюза, которая собирала подписи на улицах города, рассказывает, что люди подписывались активно – кто-то потому, что сам попал под действие декрета, кто-то потому, что «письмо счастья» пришло их родным.

– Не могу сказать, что все вдруг прозрели. Но многие стали задумываться. Ведь сегодня ввели налог для неработающих, завтра введут налог для работающих. И что тогда? Те, кого коснулось, те проснулись. Многие пенсионеры, которые раньше поддерживали власть, теперь, после этого декрета, поменяли свое мнение в противоположную сторону. Старики трясущимися руками ставят подпись. Потому что коснулось их детей и внуков.

Я как-то предложила подписаться всем в очереди. Тут с хвоста слышу, бабушка кричит: «Правильно, что ввели этот декрет! Нечего тут…» и так далее. Смотрю на реакцию очереди. Все обернулись на нее и начали переубеждать! Правда, подпись никто так и не поставил, – рассказала Галина Смирнова.

Минск и Минская область – 2600 подписей

Николай Герасименко, пресс-секретарь профсоюза:

- К нам в офис на Кульман 4 люди приходят целыми семьями. Пенсионеры, рабочие, безработные, студенты – все. Активно берут бланки для подписей и собирают везде, где бывают. Одна из волонтерок рассказала, что собирает подписи по маршруту, начиная от центра занятости до предприятий и организаций, где центр предлагает вакансии. И люди везде охотно подписываются за отмену декрета. Люди не только приходят, но и звонят, пишут. Они и сами предлагают помощь: подписи собрать, информацию распространить. «Общая беда объединяет» - так говорят.

Николай Герасименко сообщил, что помимо подписей, собранных вручную, профсоюз инициировал электронный сбор подписей на платформе zvarot.by.

За две недели петицию подписали более 24000 человек. Коллективное электронное обращение было направлено в администрацию Лукашенко в начале февраля и теперь подписанты ожидают ответа властей.

– На сегодняшний день количество подписей под электронным обращением и подписей, поставленных под обращением вручную, составляет 46 500. И хотелось бы отметить, что люди продолжают подписываться на zvarot.by и приходят к нам, чтобы подписаться.

Напомним, что Марш рассерженных белорусов начнется сегодня, в 18-00 на Октябрьской площади Минска.