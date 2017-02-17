Марш рассерженных белорусов в Минске (Видео, онлайн) 15 17.02.2017, 17:29

Несколько тысяч человек вышли протестовать против декрета о «тунеядцах»

Белорусский национальный конгресс (БНК) призвал белорусов выйти сегодня в 18.00 на Октябрьскую площадь в Минске и потребовать отмены декрета №3 «о тунеядцах».

Марш запланирован по проспекту Независимости к зданию Министерства по налогам и сборам. Организаторы Марша Николай Статкевич, Владимир Некляев и Евгений Афнагель за пять дней уведомили Мингорисполком о проведении акции. БНК подготовил резолюцию Марша, основные требования которой: отменить позорный декрет №3«О предотвращении социального иждивенчества», остановить снижение реальных доходов населения, вернуть народу свободные, справедливые выборы.

На выполнение этих требований властям дается один месяц – до 17 марта этого года.

Charter97.org ведет текстовой онлайн-репортаж с Марша рассерженных белорусов. Видео «Радыё Свабода» и телеканала «Белсат».

18.10 Выступает Геннадий Федынич: «Мы собрали за 3 недели 45 тысяч подписей. Люди не боялись ставить фамилии и свои адреса. Спасибо тем, кто сегодня пришел на Площадь. Режим не дает людям спокойно жить и работать. Но народ не выдержал - и народ сейчас здесь! Жыве Беларусь!». «Мы собрались здесь не в последний раз, но мы дойдем до свободной Беларуси!»

18.09 Статкевич: «Мы не скрывали своих планов. Мы пришли на Площадь и выдвинем к власти свои требования. Эти требования мы отнесем к Министерству по налогам и сборам и там решим, как заствить их выполнить требования народа».

18.08 Статкевич: «Они уже не могут придумать, как помешать народу. Напаивают своих холуев и посылают делать провокации. Но они исчезнут, а мы останемся на своей земле». Некляев: «За свою историю режим сделал много зла белорусам. Но такое делается впервые - чтобы брать у безработных деньги. И мы скажем сегодня: Нет декрету №3». Статкевич: «Мы люди, мы не позволим так поступать с собой. Нигед в мире государство не лезет в карман к людям и не забирает у них последнее. Мы не позволи м это делать. Пора сказать нет!» Люди скандируют «Нет!».

18.05 Начал выступать Статкевич. Пьяный провокатор попытался выхватить у него мегафон. Люди блокировали его и нейтрализовали.

18.04 На Площади собралось больше 2-х тысяч человек.

18.03 Павел Северинец: «Власти видят, что нас много и они боятся! Жыве Беларусь!» Люди скандируют «Жыве Беларусь!», «Долой Лукашенко!», «Нет Кочановой, Лукашенко, Кобякову!». Северинец предложил похлопать в такт под скандирование лозунга «Солидарность!»

18.01 Людей становится все больше. Заполнена третья часть площади. Большие толпы идут со стороны метро.

18.00 Люди скандируют «Лукашенко - нет!», «Диктатуре - нет!», «Долой Лукашенко!», «Лукашенко - сатрап!», «Свободу народу!»

17.59 Люди скандируют «Жыве Беларусь!» и «Лукашенко - дармоед!»

Фото: «Наша Ніва»

17.58 Павел Северинец: «Декрет номер три - это плевок в лицо всем белорусам. Власти получат сегодня и акцию, и шествие - будет им все!»

17.56 На Площади собралось более 1000 человек.

Фото: «Радыё Свабода»

17.54 Николай Стакевич вышел с мегафоном на ступеньки Дворца республики. «Людей приходит все больше и больше. Это говорит о том, что мы не быдло. Мы народ! Спасибо всем вам, кто пришел. Мы показали, что мы - люди. Что у нас есть гордость. Мы не позволим топтаться по себе! Жыве Беларусь!»

17.53 Николай Статкевич и Владимир Некляев находятся в центре Площади, вокруг них - сотни людей.

17.52 На Октябрьской площади появился активист «Европейской Беларуси» Леонид Кулаков.

17.51 Молодые люди на ступеньках Дворца республики призвали к акциям гражданского неповиновения: не платить налоги, собирать местные комитеты по борьбе с налогом на «тунеядство».

Фото: «Радыё Свабода»

17.50 На Площади появился лидер «Молодого фронта» Дмитрий Дашкевич.

17.47 Люди поднимают бело-красно-белые флаги.

17.45 На ступеньках Дворца республики группа молодых людей развернула лозунги «Кто главный дармоед? Президент!» и «Вот вам, а не налог!» с изображением фиги.

Фото: «Радыё Свабода»

Фото: @pr0tez

17.43 На Октябрьской площади людей становится все больше. Пришли координатор «Европейской Беларуси» Максим Винярский и сопредседатель БХД Павел Северинец. Количество людей уже пошло на сотни.

17.40 На Площади появились Николай Статкевич и Владимир Некляев.

Фото: @pr0tez

17.25 На Октябрьской площади в Минске начали собираться первые участники Марша рассерженных белорусов.