ВВП Беларуси только в январе сократился на 0,5% 17.02.2017, 18:13

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О падении валового внутреннего продукта сообщает официальная статистика.

Согласно первой оценке, объем валового внутреннего продукта Беларуси в январе 2017 года составил Br7,8 млрд, или в сопоставимых ценах 99,5% к уровню января 2016 года, сообщает БелТА со ссылкой на Национальный статистический комитет.

«Объем промышленного производства в январе в текущих ценах составил Br6,8 млрд, или в сопоставимых ценах 105,9% к уровню января 2016 года. Производство продукции сельского хозяйства в текущих ценах в январе составило Br735,4 млн и увеличилось по сравнению с январем 2016 года в сопоставимых ценах на 1,9%», - сообщает Белстат.