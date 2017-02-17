закрыть
17 февраля 2017, пятница, 21:23
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

В Беларуси появится Национальный корпус белорусского языка

2
  • 17.02.2017, 19:20
  • 9,564

Национальный корпус белорусского языка ученые планируют презентовать уже в этом году.

Об этом 17 февраля рассказал журналистам директор Института языкознания имени Я. Коласа Центра исследований белорусской культуры, языка и литературы кандидат филологических наук Игорь Копылов, передает БелТА.

Он добавил, что, реализуя этот проект, Беларусь присоединится к славянским и западноевропейским странам, где уже такие национальные корпусы есть. Проект позволит оптимизировать не только научные исследования, но и работу редакторов, учителей, всех, кто связан с национальным словом.


Мнение

Марш достоинства
Марш достоинства Ирина Халип
Процесс смены власти в Беларуси можно считать запущенным
Процесс смены власти в Беларуси можно считать запущенным Дмитрий Бондаренко
Пра моцных палітыкаў і дыялёг з апазыцыяй
Пра моцных палітыкаў і дыялёг з апазыцыяй Алесь Чайчыц
Почему я выхожу на протест
Почему я выхожу на протест Евгений Афнагель


Интервью

Роман Безсмертный: Белорус — это классический партизан
Роман Безсмертный: Белорус — это классический партизан
Андрей Бердников: Нужно создавать глобальную антиавторитарную коалицию
Андрей Бердников: Нужно создавать глобальную антиавторитарную коалицию
Андрей Санников: Белорусский «коммунизм» скоро падет
Андрей Санников: Белорусский «коммунизм» скоро падет
Белорусский доброволец Ян Мельников: «Мы готовимся защищать свою страну»
Белорусский доброволец Ян Мельников: «Мы готовимся защищать свою страну»