В Беларуси появится Национальный корпус белорусского языка 2 17.02.2017, 19:20

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Национальный корпус белорусского языка ученые планируют презентовать уже в этом году.

Об этом 17 февраля рассказал журналистам директор Института языкознания имени Я. Коласа Центра исследований белорусской культуры, языка и литературы кандидат филологических наук Игорь Копылов, передает БелТА.

Он добавил, что, реализуя этот проект, Беларусь присоединится к славянским и западноевропейским странам, где уже такие национальные корпусы есть. Проект позволит оптимизировать не только научные исследования, но и работу редакторов, учителей, всех, кто связан с национальным словом.