Массовая акция в Гомеле: «Лукашенко уходи!» (Видео, онлайн) 60 19.02.2017, 12:34

(обновляется) Несколько тысяч человек вышли на акцию протеста в Гомеле.

Демократические силы провели в Гомеле акцию против «декрета о тунеядцах», несмотря на запрет городских властей.

Люди были настроены решительно: скандировали лозунги «Уходи», «Лукашенко и Ермошину в отставку!»

Акция проходила на площади Восстания.

«Людей уничтожают этим декретом. Даже в Зимбабве такого нет. В Гомеле вообще нет работы! Одна вакансия дворника на весь город» , - говорили «тунеядцы».

Участники подняли бело-красно-белые флаги. Часто звучал лозунг: «Нет декрету номер 3 — Лукашенко уходи!».

Это первая массовая акция в Гомеле с 2000-х годов, отметил правозащитник Леонид Судаленко.

На площади Восстания выступали люди, которые попали под «декрет», решительно требовали его отмены. Участники скандировали «Лукашенко — дармоед!».

Количество участников акции протеста наблюдатели оценивают в 2-3 тысячи человек.

Многие из присутствующих раньше не участвовали в акциях, но лозунг «Жыве Беларусь!» поддерживала вся площадь.

На акцию пришли и пенсионеры, которые заявили, что пришли поддержать молодежь.

Бывший депутат Верховного Совета еще БССР, Галина Прокопович: «Сколько можно так жить? Это же невозможно! Как людям выжить на эти зарплаты? Еще и работы не дают! Так что мы против Луки - так и напишите!»

Гомельчане потребовали отмены налога для неработающих и, как и минчане, намерены выйти на акцию протеста 25 марта - на День воли.

Фото: tut.by

О намерении выйти сегодня на улицы против декрета № 3 заявили также активисты в Гродно и Могилеве.